Nawrocki zabrał głos w ważnej sprawie. "Jestem na bieżąco informowany"

„Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie” – poinformował na platformie X prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że „dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA”.

„Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa” – podkreślił prezydent.

Izrael zaatakował Iran. Trump zabrał głos

Minister obrony Izraela Israel Kac poinformował w sobotę, że Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”.

Z kolei ministerstwo transportu Izraela poinformowało o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

Izraelskie wojsko ogłosiło „zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy” z wyjątkiem kluczowych sektorów. Ostrzegło też mieszkańców, aby przebywali w pobliżu schronów „z powodu sytuacji w sferze bezpieczeństwa”.

Agencja Reuters przekazała w sobotę, że armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Przywódcy nie ma w mieście. Urzędnik Teheranu przekazał agencji, że został on przewieziony w bezpieczne miejsce.

Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że Stany Zjednoczone rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi. Zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Iran zapowiada odwet

Urzędnik Iranu powiedział Reuters, że Iran szykuje się do odwetu. Zapowiedział, że będzie on „miażdżący”.

Ministerstwo zdrowia Iranu przekazało w sobotę, że szpitale postawiono w stanie alertu, a liczba rannych zostanie podana po ich potwierdzeniu.

