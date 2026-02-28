Atak na Iran. Zginęło kilku wysokich rangą dowódców

Agencja prasowa Reutera, powołując się na "źródło zbliżone do władz w Teheranie", poinformowała, że kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zginęło w uderzeniach USA i Izraela na cele w Iranie. Nie podano, kto dokładnie znajduje się w tym gronie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, obok Armii Islamskiej Republiki Iranu. Według irańskiej konstytucji Korpus odpowiedzialny jest za obronę rewolucji islamskiej i jej osiągnięć. Do jego zadań należy zwalczanie ruchów niechętnych ustrojowi Iranu jako republiki islamskiej, wspieranie proirańskich organizacji zbrojnych poza granicami kraju i zwalczanie wpływów obcych w Iranie.

Irańska agencja IRNA podała natomiast, że w mieście Mihab na południu kraju zginęło pięć uczennic szkoły dla dziewcząt.

Wiadomo, że wśród celów ataku Sił Obronnych Izraela znaleźli się najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei oraz prezydent Iranu Massud Fazlakhian.

Izrael i USA zaatakowały Iran

Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły w sobotę ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że amerykańska armia rozpoczęła "poważne operacje bojowe" w Iranie. – Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – mówił Trump na nagraniu, które opublikował na platformie Truth Social. Podkreślił, że Stany Zjednoczone "zniszczą irańskie rakiety i zrównają z ziemią irański przemysł rakietowy".

– Zniszczymy ich rakiety i przemysł rakietowy. Zniszczymy ich marynarkę wojenną i sprawimy, że ich regionalni sojusznicy nie będą mogli już destabilizować regionu i reszty świata. Zapewnimy, że nigdy nie będą mieli broni atomowej – oświadczył prezydent USA. Stwierdził również, że Stany Zjednoczone mogą ponieść straty, w tym wśród żołnierzy, ale jest to poświęcenie dla "lepszej przyszłości".

Izraelska armia poinformowała, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku ich kraju. To pierwsza fala odwetu za poranny atak Izraela i USA m.in. na Teheran.

Czytaj też:

Kolejne kraje wciągnięte w konflikt. Zamykają przestrzeń powietrznąCzytaj też:

PLL LOT odwołują loty do Izraela. Samolot do Dubaju zawrócony