Rozwiązanie ostateczne

Artykuł 9d projektu brzmi: „1. Psy i koty na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi kastracji, co dotyczy obu płci. Nie dotyczy psów i kotów utrzymywanych w celach hodowlanych przez hodowców. 2. Każdy właściciel lub opiekun psa lub kota zobowiązany jest poddać zwierzę kastracji w terminie 2 miesięcy”.

Projekt ustawy przygotowany przez tzw. obrońców zwierząt i lobbystów pseudoekologów jest pomysłem, którego nie powstydziliby się twórcy systemów totalitarnych. Jeśli drakońska regulacja wejdzie w życie, to nie spowoduje to polepszenia bytu zwierząt, ale doprowadzi do masowej akcji tępienia kundli i mieszańców oraz kotów wolno żyjących.