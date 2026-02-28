"Receptą na zwycięstwo jest jedność". Kaczyński zapowiada marsz po sukces

Były premier zapowiedział jednocześnie intensyfikację przygotowań do kampanii parlamentarnej.

"Tylko zwycięstwo zjednoczonego obozu patriotycznego zapewni Polsce bezpieczną i stabilną przyszłość"

"Receptą na zwycięstwo jest jedność, a wszelkie próby jej podważania to realizowanie scenariusza obecnej koalicji rządzącej" – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie dotychczasowe sukcesy były możliwe dzięki wspólnemu działaniu środowiska politycznego skupionego wokół partii.

Kaczyński wskazał, że przed ugrupowaniem "wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej". Zapowiedział, że 7 marca 2026 roku nastąpi rozpoczęcie marszu do wyborczego zwycięstwa. Prezes PiS zaapelował do sympatyków o jedność i mobilizację, podkreślając, że – jak stwierdził – "tylko zwycięstwo zjednoczonego obozu patriotycznego zapewni Polsce bezpieczną i stabilną przyszłość".

Nowe doniesienia ws. kandydata na premiera

Portal niezalezna.pl podał w sobotę, że prezentacja kandydata na premiera a ramienia Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się w hali "Sokół", czyli w tym samym miejscu, w którym 2024 roku prezes PiS przedstawił Karola Nawrockiego jako obywatelskiego kandydata na prezydenta z poparciem partii. Według ustaleń Newsweek Polska, w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie bardzo wąskiego grona polityków z udziałem prezesa partii. Podczas narady Kaczyński miał przekazać nazwisko przyszłego kandydata na premiera. Informacja ta – jak podano – ma być "bardzo pilnie strzeżona" i nie powinna przedostać się do opinii publicznej.

W doniesieniach medialnych pojawiła się sugestia, że były premier Mateusz Morawiecki mógłby próbować torpedować wskazaną kandydaturę. Kilka dni wcześniej "Newsweek" informował również, że nazwisko Tobiasza Bocheńskiego nie jest już brane pod uwagę, a rozważany scenariusz wystawienia samorządowca ostatecznie nie ma być realizowany. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że "bardzo wąskie grono osób w partii zna to nazwisko", zapowiadając jednocześnie, że marcowa prezentacja kandydata ma nadać nową dynamikę działaniom całego środowiska politycznego partii.

