To wtedy poznamy kandydata PiS na premiera. Ujawniono datę

Portal niezalezna.pl poinformował w sobotę, że PiS ogłosi kandydata na premiera 7 marca w Krakowie. Ogłoszenie nastąpi w hali Sokół, gdzie w 2024 roku prezes Jarosław Kaczyński przedstawił Karola Nawrockiego jako obywatelskiego kandydata na prezydenta z poparciem PiS.

Kaczyński zdecydował. Wybrał kandydata PiS na premiera

Jarosław Kaczyński w ubiegły czwartek w rozmowie z Radiem Maryja, poinformował, że dokonał już wyboru kandydata PiS na premiera.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński dopytywany w Radiu Maryja, kiedy poznamy nazwisko, odpowiedział, iż sądzi „że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach”. – Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – przekazał.

– Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu, (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że kandydat na premiera „to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą”. – Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu – stwierdził.

Dodał, że „tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu”. – O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość – podkreślił.

Kto kandydatem PiS na premiera? "bardzo wąskie grono osób w partii zna nazwisko"

Rzecznik prasowy PiS, Rafał Bochenek, pytany przez DoRzeczy.pl, czy zna decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedział, że „bardzo wąskie grono osób w partii zna to nazwisko”.

– Oczywiście, w najbliższych tygodniach, bo już w marcu, poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera. To wydarzenie nada dynamikę na kolejne tygodnie i miesiące pracy naszego całego środowiska politycznego – wyjaśnił.

Czytaj też:

Kto kandydatem PiS na premiera? "Bardzo wąskie grono osób zna nazwisko"Czytaj też:

Czarnek kandydatem na premiera? Jasna deklaracja wiceprezesa PiS