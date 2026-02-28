"To pogłębi wewnętrzny konflikt w partii". Ekspert o sytuacji w PiS

Jarosław Kaczyński w ubiegły czwartek w rozmowie z Radiem Maryja, poinformował, że dokonał już wyboru kandydata PiS na premiera.

– Jeżeli Jarosław Kaczyński postawi na kogoś z "twardego PiS" to pogłębi wewnętrzny konflikt w partii – uważa politolog prof. Kazimierz Kik.

Wskazuje, że kandydatem PiS na premiera może zostać szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. – Kandydata na premiera widzę w otoczeniu prezydenta – zaznacza i dodaje, że każdy kandydat w wnętrza PiS, będzie stanowił wzmocnienie jednej z frakcji i walk wewnętrznych w partii, czego bardzo obawia się prezes.

W rozmowie z "Faktem" prof. Kik zauważa, że "pole wzmocnienia" dla PiS jest w elektoratach obu Konfederacji i to tam Jarosław Kaczyński powinien szukać lepszych wyników w sondażach. – Te obie partie przyglądają się prezydentowi ze stosunkową sympatią. Więc kandydat z kręgu prezydenta byłby także podaniem ręki do obu Konfederacji – wyjaśnia profesor. Ekspert pytany, czy głównym zadaniem kandydata PiS będzie dogadanie się ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem, ponieważ z Konfederacją Korony Polskiej, Kaczyński wyklucza jakąkolwiek współpracę, odpowiada: – To bardzo logiczne. Rządy jednopartyjne już się nie pojawią. Społeczeństwo nie jest tak jednomyślne.

Politolog zauważa, że obóz Donalda Trumpa może dodać wiatru w żagle PiS, ale zależy to od tego, jak będzie się kształtowało poparcie dla amerykańskiego prezydenta, kiedy w Polsce będzie trwała kampania wyborcza w 2027 r.

Kto kandydatem PiS na premiera? "Bardzo wąskie grono osób zna nazwisko"

– Bardzo wąskie grono osób w partii zna nazwisko kandydata PiS na premiera. Oczywiście, w najbliższych tygodniach, bo już w marcu, go poznamy. To wydarzenie nada dynamikę na kolejne tygodnie i miesiące pracy naszego całego środowiska politycznego – mówi DoRzeczy.pl Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

