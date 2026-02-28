Miedwiediew drwi z Trumpa. "Rozjemca ponownie pokazał swoją twarz"

Siły zbrojne USA i Izraela przeprowadziły w sobotę ataki na cele w Iranie. – Rozjemca ponownie pokazał swoją twarz – drwił z Donalda Trumpa w rozmowie z dziennikarzami wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez agencję prasową Reutera.

– Wszystkie negocjacje z Iranem to operacja pod przykrywką. Nikt w to nie wątpił. Nikt tak naprawdę nie chciał niczego negocjować – mówił były prezydent i były premier Rosji, odnosząc się do trwających od kilku tygodni rozmów między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Iranu.

– Pytanie brzmi, kto ma więcej cierpliwości, by czekać na niechlubny koniec wroga. Stany Zjednoczone mają zaledwie 249 lat. Imperium Perskie zostało założone ponad 2500 lat temu. Zobaczymy za 100 lat – dodał Miedwiediew.

Izrael i USA zaatakowały Iran

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze. Władze Izraela przekonują, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent USA Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej".

– Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – mówił Trump na nagraniu, które opublikował na platformie Truth Social. Podkreślił, że Stany Zjednoczone "zniszczą irańskie rakiety i zrównają z ziemią irański przemysł rakietowy".

– Zniszczymy ich rakiety i przemysł rakietowy. Zniszczymy ich marynarkę wojenną i sprawimy, że ich regionalni sojusznicy nie będą mogli już destabilizować regionu i reszty świata. Zapewnimy, że nigdy nie będą mieli broni atomowej – oświadczył prezydent USA. Stwierdził również, że Stany Zjednoczone mogą ponieść straty, w tym wśród żołnierzy, ale jest to poświęcenie dla "lepszej przyszłości".

