Nowe doniesienia ws. kandydata na premiera. "Informacja bardzo pilnie strzeżona"

Jarosław Kaczyński w ubiegły czwartek w rozmowie z Radiem Maryja, poinformował, że dokonał już wyboru kandydata PiS na premiera.

Portal niezalezna.pl poinformował w sobotę, że PiS ogłosi kandydata na premiera 7 marca w Krakowie. Ogłoszenie nastąpi w hali Sokół, gdzie w 2024 roku prezes Jarosław Kaczyński przedstawił Karola Nawrockiego jako obywatelskiego kandydata na prezydenta z poparciem PiS.

Kandydat PiS na premiera. Kto nim będzie?

W sobotę „Newsweek” przekazał, że w środę na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, czyli w siedzibie PiS, zebrało się bardzo wąskie grono polityków PiS wraz z prezesem partii. Jarosław Kaczyński miał zakomunikować, kto ma być kandydatem na premiera. „Ta informacja ma być jednak bardzo pilnie strzeżona i ma nie wypłynąć. Także dlatego, aby Morawiecki nie miał czasu na obalanie tej kandydatury – na Nowogrodzkiej jest bowiem przekonanie, że były premier będzie torpedował tę kandydaturę” – czytamy.

Kilka dni temu „Newsweek” jako pierwszy informował, że Tobiasz Bocheński – europoseł, wiceprezes PiS – to już kandydatura nieaktualna. Przekazał zaś, że w grze są samorządowcy. W sobotę „Newsweek” zaprzeczył swoim wcześniejszym doniesieniom.

„Scenariusz »samorządowiec na premiera« pojawił się na stole na Nowogrodzkiej, ale ostatecznie nie ma być realizowany. Samorządowcy mają jednak stać się ważną składową kampanii parlamentarnej PiS” – podkreśla w sobotę portal gazety.

Jak czytamy w serwisie „nasi rozmówcy przekonują, że nazwisko kandydata będzie zaskoczeniem, dlatego może być to ktoś, kto został już w przeciekach do mediów wykluczony albo w ogóle nie pojawił się na giełdzie nazwisk”.

"Bardzo wąskie grono osób w partii zna nazwisko"

Rzecznik prasowy PiS, Rafał Bochenek, pytany kilka dni temu przez DoRzeczy.pl, czy zna decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedział, że „bardzo wąskie grono osób w partii zna to nazwisko”.

– Oczywiście, w najbliższych tygodniach, bo już w marcu, poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera. To wydarzenie nada dynamikę na kolejne tygodnie i miesiące pracy naszego całego środowiska politycznego – wyjaśnił.

