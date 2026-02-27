Domański zapytany o oprocentowanie kredytu SAFE. Co odpowiedział?

Polska w ramach unijnego instrumentu SAFE ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 185 mld zł) preferencyjnych pożyczek na realizację 139 projektów zbrojeniowych. Ustawa wdrażająca SAFE czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.

– To będzie oprocentowanie w pierwszym etapie bliskie trzem procentom. Ono będzie zależne później od warunków rynkowych, przy czym pamiętajmy, że będą one zdecydowanie bardziej korzystne niż te, które dotyczą obligacji emitowanych przez Skarb Państwa czy przez Bank Gospodarstwa Krajowego – mówił Domański w TVN24.

Dodał, że pożyczka jest długoterminowa z okresem spłaty 45-letnim z "dziesięcioletnią karencją".

– Co bardzo ważne, nasze szacunki mówią o tym, że w zależności od tego, czy porównujemy oprocentowanie pożyczki SAFE do oprocentowania obligacji skarbowych, czy emitowanych przez BGK, to mówimy o oszczędnościach dla polskiego podatnika sięgających od 36 do nawet 60 mld zł – przekonywał.

Program SAFE. Domański o zmianie oprocentowania pożyczki

Zapytany, jakie oprocentowanie kredytu SAFE resort zakłada w późniejszym etapie, minister odparł: "Zakładamy konkretne ścieżki stóp procentowych, a tak naprawdę różnicę w oprocentowaniu pomiędzy obligacjami Skarbu Państwa a obligacjami, które w tej chwili może emitować Komisja Europejska".

Tłumaczył, że obecnie KE emituje "wyraźnie taniej" niż Skarb Państwa czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Dopytywany, kto w przyszłości zdecyduje o zmianie oprocentowanie pożyczki, Domański stwierdził, że "będą decydowały warunki rynkowe".

– Tym niemniej można z całą pewnością założyć, że ten kredyt będzie wyraźnie tańszy niż próba szukania takich pieniędzy na rynku. (...) W tej chwili nie byłoby technicznej możliwości, żebyśmy pożyczyli 44 mld euro na rynku w ciągu miesiąca czy w horyzoncie czteroletnim – argumentował.

Zapytany, na jaki procent rząd PiS wziął pożyczkę z Korei Południowej na uzbrojenie, szef MF odpowiedział: "Wiemy, że to są koszty około dwukrotnie wyższe od tego oprocentowania, które będziemy mieć w przypadku SAFE".

Czytaj też:

Ile Niemcy skorzystają na programie SAFE w Polsce? Tusk podał dane