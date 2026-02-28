Profesora szanuję za głowę

ĆWIERKOT Pamiętają państwo prokurator Ewę Wrzosek, no tę, która przy sprawie siłowego przejęcia mediów publicznych jako prokurator korzystała z usług prywatnej kancelarii prawnej Clifford Chance, czym naprawdę nie chciała się chwalić? Stop.
Tyle było śmiechu, że może nie jest specjalnie pracowita, ale za to lotność posiada pingwina. No i co? Stop. I kto się teraz śmieje? Właśnie się okazało, że zarabia 35 tys. zł miesięcznie. I co? Stop. Poczekajmy na lądowanie…
Jeżeli nie masz argumentów merytorycznych, to zostało ci grubiańskie obrażanie przeciwnika w dyskusji – radził Niemiec z Gdańska, niejaki Schopenhauer, w swojej „Erystyce, czyli sztuce prowadzenia sporów”. Stop. Tusk z Gdańska pewnie go czytał, może i po niemiecku, bo w dyskusji na temat toksycznej pożyczki SAFE merytorycznie wyczerpany sięgnął po argumentum ad personam, wyzywając przeciwników umowy od „zakutych łbów”. Stop.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
