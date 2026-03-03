Rosjanie zmienili taktykę. Ukraina ma problem

Agencja prasowa RBK-Ukraina wskazuje na relacje żołnierzy jednostek obrony przeciwlotniczej, którzy relacjonują, że w ostatnim czasie coraz częściej odnotowuje się przeloty rosyjskich dronów na wysokości poniżej 100 m nad ziemią. Z tego powodu ich wczesne wykrycie przy pomocy radaru jest utrudnione, a co za tym idzie – spada szansa na skuteczne zestrzelenie.

Ważną rolę w walce z rosyjskimi dronami mają odgrywać ukraińskie bezzałogowce przechwytujące, które w lutym br. wykonały one łącznie 6300 wylotów przechwytując skutecznie ponad 1500 rosyjskich dronów różnego typu. Dokonały tego, mimo trudnych warunków atmosferycznych, które nie sprzyjają operowaniu bezzałogowcami na małych wysokościach.

Okazuje się, że Rosja zmieniła sposób użycia dronów typu Shahed 131/136 nie tylko w zakresie pułapu lotu. Siły Putina stosują bowiem uderzenia dużymi grupami, a także używają wersji Shahedów o napędzie odrzutowym, które są szybsze niż większość środków przechwytujących.

Ukraińcy prowadzą działania na terytorium Rosji

Od ponad dwóch tygodni wojska ukraińskie prowadzą operację militarną na terytorium Rosji. Według informacji podanych we wtorek przez Kijów, w obwodzie kurskim Ukraińcy kontrolują co najmniej 93 miejscowości na obszarze ponad 1260 kilometrów kwadratowych.

Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski przekazał, że Rosjanie stosują obronę manewrową, próbując zapobiec dalszemu natarciu ukraińskich jednostek, a także tworzą nowe formacje wojskowe i przerzucają siły z innych kierunków.

Działania zbrojne również na Białorusi

Najnowsze doniesienia wskazują, że działania militarne prowadzone w ramach wojny Rosji i Ukrainy wykraczają poza terytoria państw.

Jak donoszą media, ukraińskie siły zbrojne zneutralizowały w piątek zaawansowany system łączności wykorzystywany przez Rosję do koordynowania ataków dronów kamikadze.

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fiodorow przekazał, że operacja była wymierzona w sieć typu Mesh, która umożliwiała bezzałogowcom wzajemne przekazywanie sygnału i utrzymywanie łączności nawet po zestrzeleniu części maszyn. Co istotne, była ona umieszczona na terytorium Białorusi, gdzie miały uderzyć ukraińskie pociski. Ukraiński wywiad radiowy ustalił, że stacje bazowe sterujące dronami były instalowane na wysokich masztach telefonii komórkowej na terytorium Białorusi, w pobliżu granicy z Ukrainą. Anteny kierunkowe miały emitować sygnał głęboko nad ukraińskie terytorium, umożliwiając precyzyjne naprowadzanie rojów dronów.

