Orban rozmawiał z Putinem. Wiadomo, jakie tematy poruszono

Kreml, którego komunikat cytują rosyjskie media, poinformował, że Władimir Putin podsumował z Viktorem Orbanem „postępy we wdrażaniu porozumień osiągniętych po rozmowach, które odbyły się 28 listopada 2025 roku w Moskwie”. Wówczas wizytę w stolicy Rosji złożył premier Węgier.

Jednym z tematów poruszonych podczas rozmowy Viktora Orbana i Władimira Putina, była sytuacja wojenna na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływ na globalny rynek energetyczny.

Przywódca Rosji i premier Węgier, omówili również kwestię węgierskich żołnierzy walczących po stronie Ukrainy i schwytanych na froncie przez Rosjan.

„Władimir Putin odnotował zasadnicze stanowisko władz węgierskich, opowiadających się za politycznym i dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu (wojny Rosji z Ukrainą), a także ich ogólne dążenie do obrania zrównoważonego i suwerennego kursu w sprawach międzynarodowych” – czytamy w komunikacie Kremla.

Kreml poinformował również, że Władimir Putin i Viktor Orban zakończyli rozmowę uzgadniając kontynuację kontaktów na różnych szczeblach.

Wizyta Orbana w Moskwie. Spotkał się z Putinem

28 listopada 2025 roku Viktor Orban spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Rozmowy dotyczyły dostaw ropy naftowej i gazu dla Węgier oraz działań pokojowych na Ukrainie.

– Jeśli w trakcie negocjacji zdecydujemy się na Budapeszt, będę bardzo zadowolony – powiedział wówczas Władimir Putin.

Przywódca Rosji podziękował premierowi Węgier za „gotowość do pomocy” w tej kwestii.

Wcześniej Viktor Orban informował, że Węgry są gotowe zapewnić platformę do negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie.

– Węgry są zainteresowane pokojem. Mamy szczerą nadzieję, że opublikowane niedawno inicjatywy pokojowe ostatecznie doprowadzą do pokoju. Nasze dzisiejsze spotkanie daje mi możliwość potwierdzenia, panie prezydencie, że Węgry są gotowe zapewnić platformę do takich negocjacji i przyczynić się do pomyślnego zakończenia tego procesu – powiedział wtedy z kolei premier Węgier.

Czytaj też:

"Nie do przyjęcia". Ostra reakcja Orbana na słowa ZełenskiegoCzytaj też:

Wybory na Węgrzech. Bosak: Bruksela toczy wojnę z rządem Orbana