Orban mówi o "niezwykłych informacjach" ws. rurociągu: Ujawnię

– W poniedziałek rano Węgry przedstawią zebrane w weekend dowody dotyczące stanu ukraińskiego odcinka rurociągu naftowego Przyjaźń – poinformował Orban w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Premier dodał, że "nadeszły niezwykłe informacje" w tej sprawie.

Przypomnijmy, że transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Węgry podjęły kroki w sprawie Ukrainy. W tle rurociąg "Przyjaźń"

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym "Przyjaźń", szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Kilka dni później minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

„Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami” – dodał.

Szef węgierskiego MSZ podkreślił, że „blokując tranzyt ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, Ukraina łamie umowę stowarzyszeniową UE-Ukraina i swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej”. „Nie ulegniemy temu szantażowi” – napisał szef węgierskiej dyplomacji. Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

Orban przekonuje ponadto, że za pomocą rurociągu Ukraina chce wywrzeć presję na Węgrzech. "Nie dajcie się zwieść: Węgrów nie da się szantażować. Złamiemy tę blokadę naftową!" – podkreślił premier.

Czytaj też:

Wybory na Węgrzech coraz bliżej. Facebook wraca do cenzurowaniaCzytaj też:

Węgry potępiają Iran. "Eskalacja konfliktu jest niedopuszczalna"