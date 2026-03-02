Presja zadziałała? Na razie nie będzie tablicy Róży Luksemburg w Zamościu

W lutym pojawiły się informacje, że niemiecka fundacja oraz władze Zamościa szykują uroczystość poświęconą komunistce Róży Luksemburg. Planowane ponowne odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 5 marca w ratuszu w Zamościu odbędzie się konferencja pt. "Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej". Wydarzenie otworzą Rafał Zwolak, prezydent Zamościa oraz dr Achim Kessler, dyrektor polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg. Zaplanowano również debatę, wystawę i... odsłonięcie tablicy upamiętniającej Różę Luksemburg przy ul. Staszica 37.

Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej opublikowano oświadczenie. "Z oburzeniem przyjmujemy informację o planowanym przez władze Zamościa przywróceniu tablicy upamiętniającej komunistyczną działaczkę Różę Luksemburg. Działania te pozostają w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawym –zakazem propagowania komunizmu oraz innych ustrojów totalitarnych w przestrzeni publicznej" – czytamy w komunikacie.

Zmiana decyzji. Brak decyzji konserwatora

Okazuje się jednak, że nie będzie odsłonięcia tablicy. "Pierwotnie tablica miała zawisnąć ponownie na kamienicy przy ul. Staszica, ale nie możemy tego zrobić ze względu na brak zgody konserwatora zabytków na prace na elewacji. Nie jesteśmy w stanie uzyskać tej decyzji do 5 marca, w związku z tym tablica nie może być zawieszona zgodnie z prawem" – przekazał PAP rzecznik zamojskiego ratusza, Jacek Bełz.

Wiadomo też, że konserwator zabytków wystąpił o opinię w sprawie tablicy do Instytutu Pamięci Narodowej.

Rzecznik przypomniał, że Stare Miasto w Zamościu wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego "każda rzecz, która dzieje się na obiektach zabytkowych, wymaga zgody konserwatora". Miasto otrzymało blisko 2 mln zł dofinansowania z ministerstwa kultury na renowację kamienic i podcieni właśnie przy ul. Staszica, w związku z czym staną tam rusztowania.