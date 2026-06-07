"Najbardziej skorumpowany prezydent w historii". Biden uderza w Trumpa

Amerykańskie media zauważają, że były prezydent USA zaczął krytycznie wypowiadać się o Donaldzie Trumpie tuż po tym, jak został mu udzielony głos.

– To najbardziej skorumpowany prezydent w historii Stanów Zjednoczonych – powiedział Biden, otrzymując jednogłośne brawa od publiczności, donosi "The New York Times”. Polityk Partii Demokratycznej skrytykował Trumpa w szczególności za jego "haniebne, próżne projekty”, odnosząc się do zmian w budynku Białego Domu, a także do szeregu projektów, które urzędujący prezydent chce nazwać swoim imieniem.

– Boże, zburzyć wschodnie skrzydło Białego Domu, żeby zbudować salę balową godną Wersalu? Albo napisać swoje nazwisko na Kennedy Center. Albo zbudować łuk, który przyćmi Lincoln Memorial, albo zamienić Reflecting Pond w coś z parku rozrywki! – zawołał Biden.

Ultimatum Trumpa

W lutym tego roku media obiegła informacja, że urzędnicy administracji prezydenta USA poinformowali lidera mniejszości w Senacie, Chucka Schumera, że Donald Trump przeznaczy federalne fundusze na ogromny projekt budowy tunelu kolejowego łączącego Nowy Jork i New Jersey pod warunkiem, że dwa główne węzły komunikacyjne zostaną nazwane jego imieniem – przekazał portal Punchbowl News, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą, które chciały zachować anonimowość.

Chodzi o projekt Gateway, który jest wstrzymany od października 2025 r. Propozycja Trumpa dotyczy międzynarodowego lotniska Waszyngton-Dulles oraz stacji kolejowej Pennsylvania Station w Nowym Jorku. Schumer odrzucił tę ofertę. Biały Dom nie skomentował dotychczas tej sprawy.

Administracja Donalda Trumpa wstrzymała federalne finansowanie projektu o wartości 16 miliardów dolarów, argumentując, że przeprowadza analizę, czy praktyki dotyczące różnorodności, równości i integracji miały wpływ na przyznanie kontraktów.

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