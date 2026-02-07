Trump postawił warunek. Chce, aby jego imieniem nazwano lotnisko i dworzec

Urzędnicy administracji prezydenta USA poinformowali lidera mniejszości w Senacie, Chucka Schumera, że Donald Trump przeznaczy federalne fundusze na ogromny projekt budowy tunelu kolejowego łączącego Nowy Jork i New Jersey pod warunkiem, że dwa główne węzły komunikacyjne zostaną nazwane jego imieniem – przekazał portal Punchbowl News, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą, które chciały zachować anonimowość.

Chodzi o projekt Gateway, który jest wstrzymany od października 2025 r. Propozycja Trumpa dotyczy międzynarodowego lotniska Waszyngton-Dulles oraz stacji kolejowej Pennsylvania Station w Nowym Jorku. Schumer odrzucił tę ofertę. Biały Dom nie skomentował dotychczas tej sprawy.

Spór o kluczową inwestycję

Administracja Donalda Trumpa wstrzymała federalne finansowanie projektu o wartości 16 miliardów dolarów, argumentując, że przeprowadza analizę, czy praktyki dotyczące różnorodności, równości i integracji miały wpływ na przyznanie kontraktów.

Władze stanów Nowy Jork i New Jersey zapowiedziały, że złożą pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa, oskarżając ją o polityczną blokadę kluczowej inwestycji infrastrukturalnej – tunelu kolejowego Gateway pod rzeką Hudson. Przekonują, że od tego projektu zależy codzienna komunikacja setek tysięcy pasażerów i stabilność jednego z najważniejszych regionów gospodarczych Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom odpiera zarzuty, twierdząc, że to Demokraci blokują porozumienie i stoją na drodze do finalizacji umowy w sprawie tunelu kolejowego Gateway.

Obecnie wykorzystywany tunel pochodzi częściowo z 1910 r. i został poważnie uszkodzony przez huragan Sandy. Każdego dnia obsługuje ponad 200 tys. pasażerów i 425 pociągów. Amerykańskie media wskazują, że jego awaria oznaczałaby paraliż komunikacyjny regionu generującego ok. 10 proc. PKB USA.

