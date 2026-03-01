Trump: Zatopiliśmy 9 irańskich okrętów wojennych

"Właśnie poinformowano mnie, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy 9 irańskich okrętów wojennych, niektóre z nich były dość duże i ważne” – napisał Trump na należącym do niego portalu Truth Social.

Amerykański przywódca dodał, że Stany Zjednoczone nadal ścigają inne okręty wojenne wroga. Stwierdził, że wkrótce również one "pójdą na dno morza”.

Wcześniej Trump przekazał, że władze w Teheranie już poprosiły go o rozmowy. Zapytany jednak, kiedy miałoby do nich dojść, stwierdził, że nie może powiedzieć.

– Chcą rozmawiać, a ja się zgodziłem, więc z nimi porozmawiam. Powinni byli to zrobić wcześniej. Powinni byli wcześniej zaproponować coś bardzo praktycznego i łatwego do zrobienia. Czekali za długo – powiedział. Dodał, że jak dotąd w wyniku izraelsko-amerykańskich ataków zginęło 48 wysoko postawionych irańskich polityków.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział również, że operacja USA w Iranie "przebiega bardzo dobrze”. Podkreślił, że irański reżim „jest jednym z najbardziej brutalnych w historii”.

Irański odwet

Miasto Bet Szemesz ucierpiało w wyniku rakietowego ostrzału Iranu. Izrael przekazał, że śmierć poniosło dziewięć osób, a co najmniej 28 zostało rannych. Teheran komunikuje natomiast, że stronę Amerykanie i Izraelczycy strzelili w szkołę, w wyniku czego miało zginąć 118 osób. Chodzi o szkołę dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu kraju. Tel Awiw zaprzecza.

Informacje o ofiarach podają także USA, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ZEA i Kuwejcie miały zostać zabite cztery osoby, a 90 odniosło obrażenia podczas ataków odwetowych Iranu po nalotach sił USA i Izraela. Ministerstwo zdrowia Kuwejtu podało natomiast, że na terytorium tego kraju zginęła jedna osoba, a 32 zostały ranne.

