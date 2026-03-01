Nie tylko Izrael. Trump zaatakował Iran pod naciskiem dwóch krajów

Amerykańscy dziennikarze wskazują, że Biały Dom, posiłkując się danymi wywiadowczymi, zdawał sobie sprawę, że atak na Iran nie był koniecznością. Teheran nie stwarzał bowiem realnego zagrożenia. Jednak dwóch sojuszników USA – Izrael i Arabia Saudyjska – przekonały Donalda Trumpa, że lepszego momentu do ataku nie będzie.

Presja na Trumpa

Według czterech źródeł, na które powołuje się gazeta, w ciągu ostatniego miesiąca saudyjski następca tronu książę Mohammed bin Salman wielokrotnie dzwonił do Trumpa na prywatny numer telefonu, starając się przekonać go do ataku. Podczas rozmów z amerykańskimi politykami saudyjski przywódca ostrzegł, że Iran stanie się silniejszy i bardziej niebezpieczny, jeśli Stany Zjednoczone nie zaatakują teraz.

Stanowisko Mohammeda poparł jego brat, minister obrony Arabii Saudyjskiej Khalid bin Salman, który w styczniu odbył w Waszyngtonie zamknięte spotkanie z amerykańskimi urzędnikami i ostrzegł przed negatywnymi konsekwencjami zaniechania ataku.

"Do ataku doszło pomimo ocen amerykańskiego wywiadu, że siły irańskie prawdopodobnie nie będą stanowić bezpośredniego zagrożenia dla kontynentalnych Stanów Zjednoczonych przez najbliższą dekadę. Operacja ta stanowiła odejście od długoletniej praktyki USA, polegającej na powstrzymywaniu się od podejmowania szeroko zakrojonych działań mających na celu obalenie reżimu w kraju liczącym ponad 90 milionów mieszkańców. Stanowiła również zdecydowaną zmianę w porównaniu z poprzednimi operacjami wojskowymi Trumpa, które miały znacznie węższy zakres" – pisze "The Washington Post".

