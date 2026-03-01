"Trump przekroczył czerwoną linię". Ostra reakcja na zabicie Chameneiego

Saeed Habibzadeh, wiceszef irańskiego MSZ udzielił wywiadu dla CNN, w którym stwierdził, że zabicie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego może wywołać rozruchy w świecie islamskim.

– Oczywiście, z religijnego punktu widzenia, był wielkim przywódcą, więc wielu szyitów w regionie i na całym świecie zareaguje na to. I to jest bardzo oczywiste, ponieważ prezydent Trump przekroczył bardzo niebezpieczną czerwoną linię. Nie mamy innego wyboru, jak tylko zareagować – podkreślił wiceminister.

Habibzadeh przekazał, że Teheren zwrócił się z żądaniem do państw Zatoki Perskiej o zamknięcie amerykańskich baz, które Iran uważa za zagrożenie.

– Powiedzieliśmy im: albo zamknijcie amerykańskie bazy, które stale zagrażają Iranowi i są stale wykorzystywane do ataków na Iran, albo nie mamy innego wyboru, jak tylko odpowiedzieć odwetem. Iran nie może dotrzeć na terytorium amerykańskie, więc nie mamy innego wyboru, jak zaatakować wszystkie bazy znajdujące się pod jurysdykcją USA – powiedział.

Irański polityk został również zapytany o to, czy w obliczu ataku dyplomacja ma jeszcze jakiś sens. Habibzadeh odpowiedział, że USA już kilkakrotnie "rozczarowały” Iran i że "nie było potrzeby rozpoczynania tej agresji”.

– Jeśli prezydent Trump nie chciał odwetu ze strony Iranu… prezydent Trump w ogóle nie powinien był rozpoczynać tej wojny. To była wojna z wyboru – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Iranu.

Chamenei został zabity

W Iranie rozpoczął się proces przekazania władzy po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego. W najbliższych dniach ma zostać powołana tymczasowa rada przywódcza. Zgodnie z procedurą do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy odpowiedzialność za losy Iranu przejma prezydent państwa Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei, a także jeden z prawników Rady Strażników Rewolucji.

