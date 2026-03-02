"Kierwiński dam ci prostą lekcję". Ostre spięcie polityków PiS i KO

W niedzielę europoseł PiS Tobiasz Bocheński był gościem Polsatu News. Polityk mówił m.in. o programie pożyczek na zbrojenia SAFE. Wskazał, że jego przyjęcie to założenie na Polskę "kolejnego łańcucha", który kontroluje Bruksela. Wiceprezes PiS wskazał, że zawarty w nim mechanizm warunkowości to potencjalna pułapka zastawiona na kraje takie jak Polska, ponieważ "wypłacane transze (...), mogą być zablokowane". Stwierdził również, że SAFE jest niezgodny z polską racją stanu.

Spięcie Bocheńskiego z Kierwińskim

To ostatnie stwierdzenie nie spodobało się ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński pośrednio oskarżył Bocheńskiego o prorosyjskość.

"Bocheński powiedział, że program SAFE jest «niezgodny z polską racją stanu». SAFE jest rzeczywiście niezgodne z racją stanu. Tyle, że... rosyjską. Bardzo charakterystyczny jest ten błąd Pana Bocheńskiego. Bardzo..." – napisał szef MSWiA.

Wpis polityka KO spotkał się z odpowiedzią ze strony europosła PiS. Bocheński w bezprecedensowy sposób skomentował post Kierwińskiego.

"Oczywiście Kierwiński i dam Ci prostą lekcję. Polska racja stanu zakłada: 1. Sprzeciw wobec rosyjskiego imperializmu, 2. Niezgodę na wasalizację Polski przez Niemcy, 3. Uniemożliwienie sojuszu niemiecko-rosyjskiego, 4. Przeciwdziałanie wypychaniu USA z Europy, 5. Budowa systemu sojuszy w Europie Środkowo-Wschodniej" – stwierdził polityk.

W dalszej części wpisu Bocheński zawarł listę zarzutów pod adresem rządu koalicji 15 października.

"Wasz rząd: Ad. 1. Przeprowadzał reset z imperialną Rosją, Ad. 2 Wasalizujecie Polskę poprzez SAFE i zgodę na centralizację UE, Ad. 3. Nic nie robicie, Ad. 4. Robicie wszystko by pogorszyć stosunki z USA i by zaakceptować prymat Niemiec w Europie, Ad. 5. Nic nie robicie. Koszmarna, antypolska polityka" – napisał.

Czytaj też:

Suski o SAFE: Żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą. Byliby wywaleniCzytaj też:

Zajączkowska-Hernik grzmi. "Oto dalszy ciąg robienia z siebie frajerów Europy"