Wyścig o fotel premiera w PiS: Ten polityk deklasuje rywali. Jest jedno "ale"

O to, kto powinien zostać premierem, gdyby władzę w kraju odzyskało Prawo i Sprawiedliwość, zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Kto kandydatem PiS na premiera? Morawiecki zdecydowanym faworytem

Okazuje się, że gdyby o wyborze kandydata decydowali respondenci, a nie prezes PiS Jarosław Kaczyński, bezkonkurencyjny okazałoby się Mateusz Morawiecki. Ponownie w roli premiera widzi go 31 proc. badanych. To aż blisko trzykrotnie więcej niż w przypadku kolejnego wskazanego przez ankietowanych polityka. Na drugim miejscu uplasował się bowiem europoseł Patryk Jaki, którego na czele rządu widzi 13 proc. uczestników badania. Podium zamyka były prezydent Andrzej Duda. W roli premiera widzi go 9 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Przemysław Czarnek – 5,6 proc., Zbigniew Bogucki – 4,5 proc., Kacper Płażyński – 2,0 proc., Mariusz Błaszczak – 1,8 proc., Tobiasz Bocheński – 1,4 proc. i Beata Szydło – 0,4 proc.

Wirtualna Polska zwraca uwagę na bardzo wysoki odsetek odpowiedzi "ktoś inny". Wskazało aż 19,1 proc. uczestników badania. "Sugeruje to, że blisko co piąty badany nie jest w pełni usatysfakcjonowany obecną giełdą nazwisk i liczy na pojawienie się nowej postaci w szeregach największej partii opozycyjnej" – czytamy.

Warto odnotować, że 12,3 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie sprecyzowanej opinii.

Jaki goni Morawieckiego

W opisie badania wskazano również na nowe światło, jakie szczegółowe dane rzucają na preferencje wewnątrz całego obozu opozycyjnego. "W tej grupie dominacja Mateusza Morawieckiego niemal zanika – popiera go 26 proc. badanych, podczas gdy tuż za jego plecami, z wynikiem 25 proc., plasuje się Patryk Jaki. Wśród twardego elektoratu opozycji znacznie wyższe notowania mają także Zbigniew Bogucki (11 proc.) oraz Przemysław Czarnek (10 proc.)" – odnotowuje WP.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 20-21 lutego 2026 roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie n=1000 dorosłych Polaków.

Kaczyński zdecydował ws. kandydata na premiera

Przypomnijmy, że o decyzji ws. przyszłego kandydata PiS na premiera Jarosław Kaczyński poinformował w miniony czwartek. Nie chcąc zdradzić nazwiska, lider PiS oświadczył, że zostanie ono ogłoszone publicznie podczas zgromadzenia partyjnego. – Sądzę, że to jest termin nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. To już tylko parę tygodni. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – powiedział. W mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, kto może być wybrańcem Kaczyńskiego. Wśród nich znaleźli się: europoseł Tobiasz Bocheński, szef kancelarii Prezydenta RB Zbigniew Bogucki oraz Przemysław Czarnek.

