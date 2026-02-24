Zapadła decyzja w sprawie byłego ministra. W tle głośna afera

Robert Telus w rozmowie z „Faktem” poinformował, że został odwieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. – Od początku wiedziałem, że jestem niewinny i w tej sprawie nie ma i nie było żadnych zarzutów – powiedział, dodając, że poniósł „ciężar odpowiedzialności politycznej”.

Poseł PiS przekazał, że z prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawiał „zarówno przed odwieszeniem, jak i po nim”. – Prezes nie miał wątpliwości, ufał, że wszystko jest w porządku, ale musiał to sprawdzić. Jest pod tym względem bezwzględny. Jeśli zrobiłbym coś nie tak, już nie byłoby mnie w partii – dodał.

Afera z działką pod CPK

Pod koniec października 2025 roku portal Wirtualna Polska opisał, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Serwis przekazał, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Zdaniem portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

Po publikacji artykułu, Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus i były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, zapewnił, że nie miał żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Dodał, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii.

Czytaj też:

Wraca sprawa działki pod CPK. Klamka zapadłaCzytaj też:

Nowe doniesienia ws. afery CPK. "Dwa razy spotkali się z Horałą"