Wielka afera wokół CPK. Na to zgodzili się politycy PiS

Tę bulwersującą sprawę opisuje w poniedziałek Wirtualna Polska.

Strategiczna działka pod CPK sprzedana

Z ustaleń serwisu wynika, że chodzi o 160 hektarów ziemi, które były kluczowe w projekcie CPK. Decyzją resortu rolnictwa, działka mogła trafić do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa. Zgodę na sprzedaż działki wydano na niedługo przed oddaniem przez Prawo i Sprawiedliwość władzy w kraju.

Jak czytamy, transakcję tę do ostatniej chwili próbowały zablokować władze CPK. Niestety, bezskutecznie. Działka została sprzedana za 22,8 mln złotych. Niebawem jej wartość może jednak sięgnąć nawet 400 mln. Wszystko dlatego, że wkrótce zmieni ona przeznaczenie. Na ziemi pod uprawę rolną powstaną wkrótce tory szybkiej kolei do lotniska oraz magazyny, punkty usługowe, a także mieszkania.

Działka przed sprzedażą należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Firma Dawtona dzierżawiła ją od 2008 roku.

Telus bawił w siedzibie Dawtona. "To nie były typowe odwiedziny"

Portal zwraca uwagę, że w kampanii wyborczej ówczesny minister rolnictwa Robert Telus odwiedzał rodzinną firmę biznesmena, który nabył nieruchomość. "To nie były typowe przedwyborcze odwiedziny w stylu: uścisk dłoni, okolicznościowa fotka i jazda na kolejne spotkanie z elektoratem. Z licznych zdjęć i filmików na profilu polityka PiS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi widać, że wizyta trwała kilka godzin" – czytamy. Jak podkreśla WP, w czasie gdy Telus bawił w siedzibie Dawtona, w resorcie rolnictwa i KOWR zapadały decyzje, którymi właściciele tej firmy byli żywotnie zainteresowani.

"Prawdziwy przewał musi odkryć dziennikarz"

Doniesienia te skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Rafał Ziemkiewicz.

"Dwie grube afery za jednym zamachem. Pierwszą to opisana sprzedaż. Druga to rzekome „rozliczenia” Giertycha i Tuska. Ścigają za zakaz wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu 'Nie', za zniszczenie wieńca, zakup wozów strażackich dla OSP i pegasusa dla CBA, ale prawdziwy przewał odkryć musi dziennikarz. Bo przecież 'Dawtona'…" – napisał na platformie X publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

