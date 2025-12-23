To oni wybierają Brauna. Ciekawa uwaga Bosaka

Sondaż pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wskazuje, że największy wzrost poparcia odnotowało ugrupowanie Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej. Na czele zestawienia wciąż znajduje się KO, wyprzedzając PiS i Konfederację. W Sejmie znalazłyby się tylko 4 partie.

Na partię Donalda Tuska chce obecnie głosować 32,8 procent respondentów. To o 1,1 punktu procentowego więcej w porównaniu z poprzednim badaniu pracowni. PiS zgromadziło 25,4 procent wskazań (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Konfederacja uzyskała wynik 10,7 procent (spadek o 3,9 pkt. proc.).

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z 8,6 proc. poparcia (wzrost o 2,4 pkt. proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły Lewica (4,9 proc.), Razem (3,5 proc.), PSL (2,6 proc.) oraz Polska 2050 (2,1 proc.).

Bosak: Partia Brauna rośnie dzięki rozczarowaniu PiS-em

Wzrost poparcia ugrupowania Grzegorza Brauna skomentował we wtorek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Wydaje mi się, że partia Grzegorza Brauna w dużej mierze rośnie dzięki rozczarowaniu PiS-em i przechodzeniu wyborców PiS-u do jego bazy poparcia – powiedział polityk Konfederacji na antenie Telewizji Republika.

– Być może, nie wykluczam, że jest też paru wyborców, którzy głosowali na Konfederację ze względu na Grzegorza Brauna i teraz chcą głosować na niego – dodał.

Polityk Konfederacji: Rządzący po prostu kłamią

Parlamentarzysta ostro skrytykował działania rządzących.

– Generalnie rządzący po prostu kłamią. Kłamią regularnie. Najgorsze jest to, że oni nie tylko kłamią w wyniku taktyki, wielokrotnie z nimi prywatnie czy nieoficjalnie rozmawiam i część z nich to są, szczególnie ludzie odpowiadający niestety za decyzje w sprawach gospodarczych, energetycznych, to są ludzie zindoktrynowani, którzy wierzą w swoje kłamstwa – powiedział Bosak.

– Oni są jak młodzi komuniści w okresie stalinowskim. Oni na przykład wierzą, że jak do polskiego systemu elektroenergetycznego przyłączą więcej OZE, to cena energii spadnie – dodał.

Polityk Konfederacji jako przykład wskazał kwestie rosyjskich aktywów. – Najsilniejsze państwa europejskie były za tym, aby te aktywa zamrozić, ale nie były nigdy za tym, aby je przekazać [Ukrainie – przyp. red.]. I wedle mojej wiedzy politycy polscy, którzy mówią publicznie, że to było możliwe, zwyczajnie kłamią – stwierdził.

