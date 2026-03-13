PiS skazane na Brauna? Są wyniki nowego sondażu

Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Onetu nie przynoszą dobrych wieści dla największych partii.

Najnowszy sondaż: KO wygrywa, ale nie ma większości

Jak wynika z badania, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,8 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 24,2 proc. respondentów. Ostatnie miejsce na podium należałoby do Konfederacji, która cieszy się poparciem 14,2 proc. Polaków.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała w sondażu 8 proc. oraz Lewica, na którą chce obecnie zagłosować 6,9 proc. ankietowanych.

Pod progiem wyborczym znalazły się z kolei: Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,6 proc., partia Razem – 2,1 proc. i Polska 2050 — 0,9 proc.

7,3 proc. uczestników badania nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych.

Gdyby rzeczywiście tak wyglądały wyniki wyborów, podział na mandaty prezentowałby się następująco:

Koalicja Obywatelska – 180

Prawo i Sprawiedliwość – 144

Konfederacja – 78

Konfederacja Korony Polskiej – 37

Lewica – 21

Bez Brauna PiS i Konfederacja nie mają większości

"Wyniki oznaczają, że Koalicja Obywatelska miałaby problemy z utworzeniem rządu, bo nawet wchodząc w koalicję z Lewicą, miałaby 201 miejsc" – wskazuje Onet. Przypomnijmy, że do większości w Sejmie konieczne jest posiadanie co najmniej 231 mandatów.

W trudnej sytuacji jest również partia Jarosława Kaczyńskiego, której – jak podkreśla portal – nie wystarczyłaby do rządzenia koalicja z Konfederacją. "Obie partie miałyby razem 222 miejsc w Sejmie i musiałby zaprosić do współrządzenia Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna" – czytamy. Te trzy ugrupowania dysponowałyby razem 259 mandatami.

Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

