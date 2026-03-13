Alarm w bazie lotniczej. Stacjonują w niej polscy żołnierze

Chodzi o turecką bazę lotniczą Incirlik, znajdującą się w południowo-wschodniej prowincji Adana. O tym, że w piątek zawyły w niej syreny alarmowe poinformowała agencja AFP, powołując się na turecką państwową agencję prasową Anadolu.

Syreny alarmowe w tureckiej bazie lotniczej

"W piątek w bazie lotniczej Incirlik w Turcji słychać było syreny" – podała agencja. W mediach społecznościowych pojawiły się w piątkowy poranek wpisy, sugerujące że w stronę bazy lecą irańskie pociski. Na niektórych z opublikowanych nagrań, jak zauważa AFP, widać płonący obiekt spadający z nieba w okolicy bazy lotniczej.

Tureckie media donoszą z kolei, że syreny zawyły ok. godziny 3.25 czasu lokalnego, a więc o 1.25 w nocy czasu polskiego. Alarm, jak czytamy, trwał pięć minut.

Zaznaczmy, że w bazie lotniczej İncirlik stacjonują, oprócz sił tureckich, kontyngenty państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Polski i Hiszpanii.

Turcja "nie zawaha się działać"

Od początku wojny przeciwko Iranowi wywołanej przez Stany Zjednoczone i Izrael w tureckiej przestrzeni powietrznej zneutralizowano dwa obce pociski. Ostatni taki przypadek miał miejsce 9 marca. Do zdarzenia doszło w prowincji Gaziantep, nieopodal granicy z Syrią. Pocisk został strącony przez systemy obrony przeciwrakietowej NATO znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego

Tureckie ministerstwo obrony przekazało wówczas, że szczątki pocisku nie wyrządziły żadnych uszkodzeń, nie było też żadnych ofiar ataku. Resort zapewnił jednocześnie, że Turcja "ceni pokojowe relacje i stabilność w regionie i nie zawaha się działać, jeśli bezpieczeństwo jej przestrzeni powietrznej lub terytorium będzie zagrożone".

"Po raz kolejny podkreślamy, że wszystkie niezbędne kroki zostaną zdecydowanie i bez wahania podjęte przeciwko wszelkiemu zagrożeniu wymierzonemu w terytorium naszego kraju lub przestrzeń powietrzną. Przypominamy wszystkim, że stosowanie się do tureckich ostrzeżeń w tej sprawie jest w interesie wszystkich" – przekazano.

