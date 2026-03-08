Brzydka panna wciąż na wydaniu
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Brzydka panna wciąż na wydaniu

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawia expose ws. priorytetów polskiej polityki zagranicznej w Sejmie
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawia expose ws. priorytetów polskiej polityki zagranicznej w Sejmie Źródło: PAP / Albert Zawada
Gdyby na podstawie exposé Radosława Sikorskiego chcieć odpowiedzieć na pytanie, jaki Polska ma pomysł na siebie w momencie, gdy zakwestionowane zostały w zasadzie wszystkie założenia polityki międzynarodowej z ostatniej dekady XX i pierwszej XXI w. – nie da się. Pomysłu brak

Trudno o bardziej symboliczne podsumowanie stanu polskiej polityki zagranicznej. W czwartek 26 lutego w Sejmie minister Radosław Sikorski, prezentując jej program, grzmiał: „Niezmiennie opowiadamy się za porządkiem międzynarodowym opartym na zapisach Karty Narodów Zjednoczonych – zwłaszcza na poszanowaniu suwerenności, integralności terytorialnej oraz zakazie użycia siły. To normy uniwersalne, obowiązujące wszystkie podmioty prawa międzynarodowego – tak samo ważne w Europie, Azji, Ameryce Południowej czy na kole podbiegunowym. Jak 10 przykazań – nie zawsze są przestrzegane, ale zawsze powinny być punktem odniesienia. Gdzie znikają prawa boskie i ludzkie, tam wchodzi prawo dżungli”. Zaledwie trzy dni później Stany Zjednoczone i Izrael dokonały wspólnego uderzenia na Iran, z punktu prawa międzynarodowego rozpoczynając klasyczną wojnę napastniczą. Iran za moment zresztą także złamał zasady, atakując niebiorące udziału w konflikcie kraje Zatoki Perskiej.

