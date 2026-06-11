MKiŚ zdecydowało ws. milionów z KPO. "Prawdziwy patriotyzm to wspieranie odnawialnych źródeł energii"

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości ponad 850 mln zł trafi łącznie do 25 projektów. Od października 2025 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało 20 umów, a projekty są już w trakcie realizacji. W MKiŚ podpisano dwie kolejne umowy. Całkowita wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 1 mld zł. Wsparcie obejmuje inwestycje w źródła OZE, magazyny energii i systemy zarządzania energią.

Projekty realizowane będą przez klastry energii i spółdzielnie energetyczne tworzone głównie przez samorządy i spółki samorządowe.

– Prawdziwy patriotyzm to wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rozproszony system jest znacznie odporniejszy na ataki – zarówno cyfrowe, jak i fizyczne. Dzięki energii ze słońca i wiatru nie musimy polegać na krajach trzecich, co chroni nas przed wahaniami cen i szantażem energetycznym – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, cytowana w komunikacie.

Wsparcie przedinwestycyjne. Obejmie 162 projekty

Poza głównym filarem finansowania, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało o przekazaniu dodatkowych 185 mln zł na wsparcie przedinwestycyjne. W ramach tego etapu realizowane są 162 projekty, których celem jest profesjonalne przygotowanie dokumentacji niezbędnej pod przyszłe inwestycje, prowadzone bezpośrednio przez społeczności energetyczne.

Klaster Energii Powiatu Sandomierskiego realizowany przez spółkę Powiat Sandomierski, która otrzyma 50 mln zł dofinansowania. Projekt ma na celu zwiększenie produkcji energii OZE i zdolności jej magazynowania zwiększając niezależność energetyczną powiatu.

Klaster Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski otrzyma ponad 45 mln zł na instalacje PV i magazyny energii na budynkach publicznych oraz rozwój systemu zarządzania energią. Projekt obejmuje również budowę wodorowego magazynu energii.

Zakończenie realizacji wszystkich projektów planowane jest na koniec czerwca 2027 r.

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