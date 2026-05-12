Ile może być wart rynek energii wiatrowej? Podano pierwsze wyliczenia

Raport przygotowało Wind Industry Hub we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Z wyliczeń autorów raportu wynika, że łączna wartość rynku lądowej energetyki wiatrowej w Polsce w latach 2026–2040 wynieść może 214 mld zł, z czego 150 mld zł przypadnie na wydatki inwestycyjne (capex), a kolejne 60 mld zł na eksploatację i serwis farm wiatrowych (opex). Roczny strumień inwestycyjny i operacyjny może osiągnąć poziom nawet 17 mld zł, o ile Polska utrzyma stabilny popyt na nowe moce rzędu 1,5–2 GW rocznie, dążąc do osiągnięcia pełnej skali rynku na poziomie 34 GW za kilkanaście lat, podkreślono.

– Lądowa energetyka wiatrowa to nie tylko infrastruktura energetyczna. To sektor, który powinien być fundamentem programu budowy nowoczesnego przemysłu i wzmacniania polskiej gospodarki. Spróbujmy przekształcić ponad 100 mld zł rocznych wydatków na import paliw kopalnych w inwestycje w polską myśl techniczną, krajową produkcję i rozwój rodzimych firm. Jeśli dobrze wykorzystamy ten moment, energetyka wiatrowa na lądzie może stać się jednym z najważniejszych impulsów rozwojowych dla Polski – powiedziała wiceprezes i dyrektor zarządzająca Wind Industry Hub Dominika Taranko, cytowana w komunikacie.

Firmy chcą pomocy państwa

Głównym celem Strategii jest maksymalizacja tzw. local content, czyli udziału polskich firm w łańcuchu dostaw. Oznacza to również, że Polska mogłaby się stać prawdziwym hubem przemysłu energetyki wiatrowej w tej części Europy, dysponując nie tylko zainstalowaną mocą onshore, ale również bazą produkcyjną i usługami zdolnymi konkurować na zagranicznych rynkach.

– Dzięki silnemu zapleczu przemysłowemu i rozbudowanym kompetencjom inżynieryjnym, Polska ma dziś wszystko, aby stać się ważnym graczem w branży wiatrowej w całej Europie. Polscy producenci są dziś gotowi, aby wejść na rynek europejski, który według szacunków jest dziś nawet 15 razy większy od rynku krajowego, ale potrzebują wsparcia administracyjnego, aktywnej roli państwa i przewidywalności projektów inwestycyjnych, aby właściwie planować swój rozwój – dodał prezes PSEW Janusz Gajowiecki.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która powstała w 1999 roku, działającą na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej, zarówno lądowej jak i morskiej. Skupia kluczowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce i za granicą: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni oraz poddostawców.

