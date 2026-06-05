Kościół i niewolnictwo. Czy jest za co przepraszać?

W swojej pierwszej encyklice, „Magnifica humanitas”, papież Leon XIV przeprosił za to, że Kościół katolicki niewłaściwie odnosił się do kwestii niewolnictwa.

„Nie sposób nie odczuwać głębokiego bólu, gdy rozważamy ogromne cierpienie i upokorzenie, jakie niewolnictwo oznaczało dla tak wielu osób, w sprzeczności z ich nieograniczoną godnością, nieskończenie umiłowaną przez Pana. Dlatego w imieniu Kościoła szczerze proszę o przebaczenie” – napisał Ojciec Święty.