Kościół w Urugwaju z radością oczekuje na pielgrzymkę Leona XIV

Biskup Milton Tróccoli, przewodniczący Konferencji Episkopatu Urugwaju, powiedział, że wizyta apostolska Papieża Leona XIV będzie darem dla kraju oraz okazją do wzmocnienia ewangelizacji, odnowienia nadziei i potwierdzenia chrześcijańskich korzeni narodu urugwajskiego. Papież odwiedzi ten kraj w dniach 6–8 listopada.

Kościół w Urugwaju z wielką radością przyjął ogłoszenie o podróży apostolskiej Papieża Leona XIV, która będzie pierwszym etapem jego wizyty w Ameryce Łacińskiej. Dla biskupa Miltona Tróccoliego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Urugwaju, przybycie Ojca Świętego jest długo wyczekiwaną łaską, która doda otuchy wspólnocie katolickiej, wzmocni jej misję ewangelizacyjną i przekaże całemu krajowi odnowione przesłanie nadziei.

W rozmowie z Vatican News biskup powiedział, że wiadomość ta została przyjęta z entuzjazmem przez Kościół, który od dawna miał nadzieję na wizytę.

„Naprawdę przyjmujemy to jako dar, jako błogosławieństwo” – powiedział, wyrażając przekonanie, że obecność Papieża będzie znakiem bliskości i komunii dla wszystkich wiernych.

Pasterz, który umacnia wiernych

Biskup Tróccoli podkreślił głębokie znaczenie duszpasterskie każdej papieskiej wizyty. Powiedział, że Papież Leon przyjedzie do Urugwaju, aby umocnić Kościół na jego drodze wiary, zachęcić go do dalszego głoszenia Ewangelii oraz utwierdzić wierzących w ich powołaniu jako uczniów-misjonarzy.

„Będzie nas wszystkich zachęcał, pomoże nam podążać dalej ścieżką ewangelizacji i umocni nas w wierze” – powiedział.

Jednocześnie biskup zauważył, że wizyta ta wykroczy daleko poza Kościół i będzie dobrą nowiną dla całego społeczeństwa urugwajskiego, w czasie, gdy kraj ten potrzebuje przesłania budzącego zaufanie i nadzieję. Wyraził nadzieję, że Ojciec Święty zostanie przyjęty jako prawdziwy zwiastun pokoju, pojednania i jedności.

„Pomoże nam spojrzeć w przyszłość i dalej, otwierając przed nami nowy, pełen nadziei horyzont” – powiedział biskup Tróccoli.

Ewangelizacja w społeczeństwie zsekularyzowanym

Zapytany o znaczenie wizyty w kraju głęboko naznaczonym sekularyzacją, przewodniczący Konferencji Episkopatu Urugwaju wyraził przekonanie, że spotkanie z Papieżem wzmocni tożsamość i misję Kościoła. Zauważył, że od początku swojego pontyfikatu Leon XIV wykazuje szczególną zdolność do prowadzenia dialogu ze współczesnym światem oraz do wspierania spotkania wiary ze społeczeństwem.

Takie podejście – dodał – będzie szczególnie cenne w Urugwaju, gdzie Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii poprzez dialog, szacunek i służbę.

Biskup Tróccoli dodał, że przesłanie Papieża pomoże promować wartości ewangeliczne jako fundament bardziej humanitarnego społeczeństwa – zaangażowanego w obronę godności każdej osoby i dobra wspólnego.

„Wierzę, że cały kraj, pomimo różnic w poglądach i wrażliwościach, ciepło powita Papieża i z zainteresowaniem wysłucha jego przesłania” – powiedział.

Podążając śladami św. Jana Pawła II

Papież Leon XIV będzie drugim papieżem, który odwiedzi Urugwaj, po św. Janie Pawle II, który dwukrotnie przybywał do tego kraju. Dla biskupa Tróccoliego istnieje wyraźna ciągłość między tymi wizytami, ponieważ obie są wyrazem niezmiennej miłości Następcy Piotra do Kościoła w Urugwaju.

Przypomniał, że wizyty św. Jana Pawła II pozostają żywe w pamięci wielu wiernych i stwierdził, że nowa papieska podróż ponownie rozbudzi to doświadczenie komunii z Kościołem powszechnym. „Jesteśmy małym Kościołem, ale takim, który zawsze stara się pozostać wierny i w komunii z Kościołem rzymskim” – powiedział.

Obecność Papieża – dodał – będzie dla Kościoła zachętą, aby nadal pozostawał „światłem, solą i zaczynem” w społeczeństwie.

Matka Boża Trzydziestu Trzech – duchowe serce wizyty

Co roku wierni z całego kraju przybywają do Sanktuarium Matki Bożej Trzydziestu Trzech we Florida, mieście położonym niedaleko Montevideo. Biskup wyraził radość, że Papież będzie mógł modlić się tam przed historycznym wizerunkiem Maryi w miejscu, które jest ściśle związane z tożsamością narodową i historią Urugwaju. Zauważył, że Uroczystość Matki Bożej Trzydziestu Trzech w tym roku wypada w niedzielę.

Podkreślił, że obecność Papieża pomoże odnowić pobożność maryjną, czcząc Maryję jako Matkę i Orędowniczkę, a jednocześnie przypomni o chrześcijańskich korzeniach Urugwaju i o potrzebie dalszego ich pielęgnowania.

„Obecność Papieża będzie szczególnym darem dla wszystkich pielgrzymów” – powiedział.

Na koniec biskup Tróccoli powtórzył, że wizytę Papieża Leona należy przeżywać w duchu wiary, modlitwy i otwartości na przesłanie Chrystusa. Wyraził przekonanie, że wizyta ta nada nowy impuls życiu Kościoła i otworzy przed krajem nowe horyzonty nadziei.

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