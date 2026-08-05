Ruszyły przygotowania do wizyty papieża. Sikorski rozmawiał z abp. Wojdą

W środę, 5 sierpnia wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem metropolitą gdańskim Tadeuszem Wojdą. Rozmowy dotyczyły rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki papieża Leona XIV do Polski.

Papieska wizyta to wydarzenie, które będzie realizowane wspólnie przez stronę rządową i kościelną. Formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi Leonowi XIV zarówno przez stronę państwową – prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną, reprezentowaną przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej. Dokładny termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany. Po jego ustaleniu zostanie powołany Zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych i państwowych.

Papież odwiedzi Polskę. Podano rok wizyty

MSZ poinformowało na platformie X, że do wizyty papieża Leona XIV w Polsce dojdzie w 2028 roku. "Pielgrzymka Papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk" – zaznaczył resort.

Do tej pory Polskę odwiedziło trzech papieży, łącznie 11 razy. Jan Paweł II – dziewięć razy (w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999 i 2002), Benedykt XVI w 2006 roku, a Franciszek w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży.

Pontyfikat Leona XIV

Amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża w maju 2025 roku podczas konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej. Przyjął imię Leon XIV. Jest to 267. biskup Rzymu w historii.

Od początku pontyfikatu Leon XIV odbył już kilka zagranicznych podróży. Pierwszą była wizyta w Turcji. Później odwiedził także Liban, Monako, Algierię, Angolę, Kamerun i Hiszpanię.

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