Wybory w Krakowie. Wiadomo, czy Gibała wystartuje

Informację przekazało w środę Radio Kraków. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Krakowie zostaną przeprowadzone w związku z odwołaniem z funkcji Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum 24 maja bieżącego roku.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa mają odbyć się w niedzielę 27 września. Jeżeli do wyłonienia nowego włodarza stolicy Małopolski potrzebna będzie druga tura, zostanie ona przeprowadzona po dwóch tygodniach, czyli 11 października.

Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała startuje

Gibała przez długi czas nie deklarował, czy zgłosi się do przedterminowej elekcji. Jak wynika z informacji Radia Kraków, radny podjął jednak decyzję o kandydowaniu, a 5 sierpnia rozpoczął się proces rejestracji jego komitetu wyborczego. Oficjalny start kampanii zaplanowano na 7 sierpnia.

Do tej pory Łukasz Gibała trzykrotnie ubiegał się o stanowisko prezydenta Krakowa. Wcześniej, w latach 2007–2015, sprawował mandat posła na Sejm RP – początkowo jako członek Platformy Obywatelskiej, a następnie Ruchu Palikota. W swojej karierze politycznej był również radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz liderem struktur PO w stolicy Małopolski. Od 2018 roku jest radnym Rady Miasta Krakowa.

Kto jeszcze będzie kandydował?

W wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Michał Drewnicki, KO i PSL Monika Piątkowska, Konfederacji – Bartosz Bocheńczak, a Konfederacji Korony Polskiej – Michał Klimek. Partia Razem wystawiła Aleksandrę Owcę, a Nowa Lewica Darię Gosek-Popiołek.

Ponadto w gronie kandydatów są między innymi Jan Hoffman – jeden z inicjatorów referendum, w wyniku którego odwołano Aleksandra Miszalskiego, który startuje jako kandydat obywatelski, Sławomir Pietrzyk, Marta Ratuszyńska, Grażyna Zofia Świat i Łukasz Wantuch, Andrzej Kulig – były zastępca Jacka Majchrowskiego, czy Rafał Komarewicz – poseł, kandydat środowiska Centrum.