Kolejna kandydatka na prezydenta Krakowa. Lewica ogłasza

Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa, został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.

Do tej pory kandydowanie w wyborach na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Michał Drewnicki (PiS), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) oraz były prezes NIK Marian Banaś.

Daria Gosek-Popiołek kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa

W poniedziałek swoją kandydatkę na prezydenta Krakowa ogłosiła Lewica. To poseł Daria Gosek-Popiołek.

Podczas wiecu w Krakowie poseł mówiła, iż wiem, że "wielu mieszkańców patrzy dziś z niepokojem nie tylko na to, co wydarzyło się w magistracie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy".

– Nie tylko na to, jak wyglądała ta kampania okołoreferendalna, ale przede wszystkim patrzy z niepokojem na przyszłość Krakowa – powiedziała.

Oceniła, że "dla wielu środowisk politycznych nasze wybory to tylko kolejny rozdział ogólnopolskiej bitwy politycznej".

– To test przed wyborami parlamentarnymi. To próba budowania swojej rozpoznawalności. Ale Kraków dla nas, mieszkańców, to coś więcej, niż test przed 2027 rokiem – dodała.

Daria Gosek-Popiołek stwierdziła, że "to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem".

– Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia, co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego, co z zielenią? I w końcu najważniejsze: jak poprawić jakość i komfort życia mieszkańców i mieszkanek? Na te wszystkie pytania nowy prezydent musi mieć gotowe odpowiedzi, bo Kraków nie może dłużej czekać. Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie. I który będzie potrafił współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z Radą Miasta – tłumaczyła.

Poseł dodała, że kandyduje na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzy w Kraków i jego mieszkańców.

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