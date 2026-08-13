Ostatnie dni Cejrowskiego na Jarmarku św. Dominika. "Antysystem" już dostępny

„Antysystem” ukazał się 7 sierpnia nakładem Fabryki Słów. Autorzy podejmują w nim tematy, które w ostatnich latach najmocniej wpływały na polityczną debatę: powrót Donalda Trumpa, przyszłość Europy, wojnę na Ukrainie, migrację, bezpieczeństwo państwa, wolność słowa oraz sytuację polityczną w Polsce.

Książka nie zatrzymuje się jednak na komentowaniu kolejnych wydarzeń. Cejrowski i Lisicki wracają do pytań o interes państwa, skuteczność polityków i zmieniające się reguły relacji międzynarodowych. Sporo miejsca zajmuje polityka Stanów Zjednoczonych i sposób, w jaki Donald Trump definiuje cele swojej administracji. Autorzy przyglądają się także temu, czy Europa jest przygotowana na większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i gospodarkę.

Jednym z powracających wątków jest również Polska i jej zdolność do prowadzenia polityki zgodnej z własnym interesem. Cejrowski i Lisicki analizują relacje z Ukrainą, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, a także wewnętrzny konflikt polityczny, który wpływa na sposób prowadzenia debaty publicznej.

"Antysystem" – dwa temperamenty, jedna książka

Wojciech Cejrowski korzysta z charakterystycznych dla siebie anegdot, mocnych porównań i krótkich puent. Paweł Lisicki częściej rozwija polityczne, historyczne i religijne tło omawianych spraw. Różnica temperamentów sprawia, że książka nie sprowadza się do jednej perspektywy, a kolejne tematy są rozwijane na kilka sposobów.

Wojciech Cejrowski jest podróżnikiem, pisarzem, dziennikarzem i twórcą programu „Boso przez świat”. Od lat komentuje również wydarzenia polityczne i społeczne. Paweł Lisicki jest publicystą i autorem książek poświęconych polityce, religii oraz przemianom współczesnego Zachodu. W 2025 roku wspólnie z Rafałem A. Ziemkiewiczem wydał „Elektorat łyknie wszystko”.

Hasło nowej publikacji brzmi: „O wszystkim bez kompromisów”. „Antysystem” jest już dostępny w sprzedaży.

Ostatnia okazja na spotkanie w Gdańsku

Wojciech Cejrowski będzie obecny na Jarmarku św. Dominika 13 i 14 sierpnia w godzinach od 9.00 do 18.00. Można go znaleźć na stoisku nr 636, przy skrzyżowaniu ulic U Furty i Podwale Staromiejskie.

Jak zapowiada autor, na odwiedzających czekają książki, autografy, yerba mate oraz znane jego sympatykom zdjęcia za Ojcze Nasz. Cejrowski przychodzi przed czasem, ale kończy spotkania punktualnie o godzinie 18.00.

Tegoroczny, 766. Jarmark św. Dominika potrwa do 16 sierpnia. Najbliższy czwartek i piątek będą więc ostatnimi zapowiedzianymi terminami obecności Wojciecha Cejrowskiego podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Dla czytelników to także pierwsza okazja po premierze „Antysystemu”, by spotkać jednego z autorów książki w Gdańsku.