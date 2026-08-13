Kawa droższa o ponad 300 proc.? Nadchodzą nowe unijne przepisy

Według ekspertów z Wspólnego Centrum Badawczego, które przygotowuje dla Komisji Europejskiej raporty wspierające unijną politykę, jeśli producenci spoza UE nie dostosują się do nowych przepisów, ceny kawy mogą wzrosnąć o 332 proc., a cytrusów o 82 proc. To najgorszy scenariusz. Przewiduje się, że import produktów rolnych do UE spadnie o 41 proc., a hodowcy zwierząt gospodarskich będą musieli zmierzyć się z gwałtownym wzrostem kosztów pasz.

W wariancie umiarkowanym, w którym producenci żywności będą przestrzegać zaproponowanych przez Brukselę rozwiązań, ceny konsumpcyjne wzrosną, a import produktów rolnych do UE spadnie.

Propozycję KE popierają europejscy rolnicy, którzy chcą mieć równe szanse w konkurencji z zagranicznymi producentami, częściowo po to, by złagodzić skutki umowy z Mercosur, do którego należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj.

Krytycy twierdzą, że inicjatywa narusza zasady międzynarodowego handlu, gdyż w praktyce rozszerza przepisy UE na producentów zagranicznych, ignorując fakt, że rolnicy na całym świecie zmagają się z różnymi szkodnikami, klimatami i praktykami rolniczymi.

Umowa z Mercosur

Z danych za pierwszy miesiąc obwiązywania umowy handlowej pomiędzy UE a Mercosur wynika, że w maju 2026 r. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych do tych krajów wyniosła 5,9 mln euro.

W ubiegłym roku wartość wyniosła 4,6 mln euro – podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Z kolei wartość importu spadła do ok. 141 mln euro, czyli o 13,3 proc. r/r. Zmniejszył się również deficyt w handlu rolno-spożywczym z tymi krajami.

Umowa rodzi jednak kontrowersje. Już teraz mówi się o problemach związanych z importem produktów pochodzących z Ameryki Południowej. Na jeden z nich zwróciła uwagę w mediach społecznościowych europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Mercosur życzy smacznej kawusi. Właśnie z Brazylii trafiły do Polski 42 tony zielonej kawy ze spleśniałymi ziarnami! To trzeba nagłaśniać" – napisała deputowana do Parlamentu Europejskiego na portalu X.

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