Sprzedawali je jako polskie. Badania ujawniły, co było w środku

Jak podaje "Rzeczpospolita", powołując się na wyniki badań Związku Konsumentów Ukrainy i agencję UNIAN, cztery z pięciu przebadanych produktów zawierały znaczne ilości tłuszczów roślinnych zamiast mlecznego.

Podrabiają zwłaszcza masło i sery

Kontrolę przeprowadził dyrektor Związku Konsumentów Ukrainy Maksym Niesmianow. Do badań trafiły masła i sery kupione na targowisku w Kijowie w pobliżu stacji metra Leśnaja. Produkty wyglądały na oryginalne – miały polskie opakowania, etykiety i oznaczenia producentów – jednak analiza laboratoryjna wykazała, że nie spełniały wymogów dla produktów mlecznych.

Masła sprzedawane jako Mlekovita Masło Polskie 82 proc. i Mleczna Dolina 82 proc. zawierały odpowiednio 89,72 proc. i 94,84 proc. zamienników tłuszczu mlecznego. Z kolei ser Polmlek Perła Warmii Gouda zawierał 95,53 proc. tłuszczu mlekozastępczego. – To nie jest masło. Myślę, że to podróbka. Nie sądzę, żeby Polacy nas zatruwali – powiedział Niesmianow. O serze Polmlek dodał: – To po prostu produkt seropodobny. Nie ma nic wspólnego z serem.

Były też oryginalne produkty

Jak opisuje "Rzeczpospolita", jedynie Łaciate Masło Osełkowe Extra 83 proc. nie zawierało substytutów tłuszczu mlecznego i zostało uznane za produkt oryginalny. Z kolei na opakowaniach produktów uznanych za podróbki brakowało ukraińskiego tłumaczenia oraz informacji o importerze, co, zdaniem ekspertów, powinno wzbudzić czujność kupujących.

Związek Konsumentów Ukrainy chce, aby sprawą zajął się ukraiński nadzór nad żywnością. Niesmianow podkreśla, że nie obwinia sprzedawców z targowisk, lecz ostrzega, że spożywanie podrobionej żywności może być niebezpieczne dla zdrowia. Według niego wojna sprzyja rozwojowi nielegalnego handlu i utrudnia skuteczną kontrolę produktów trafiających do sprzedaży.

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