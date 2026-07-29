"Ważne, aby Ukraińcy czuli się bezpiecznie". Zełenski zabrał głos po spotkaniu z Tuskiem

We wtorek Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent wziął również udział w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama. W drodze powrotnej do ojczyzny Zełenski przyleciał do Lublina, gdzie spotkał się z Donaldem Tuskiem.

Zełenski poinformował polskiego premiera o wyniku rozmów w Waszyngtonie. Politycy rozmawiali również o współpracy obu państw. Tusk zamieścił w sieci wpis, w którym przekazał również, że dyskusja dotyczyła "bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całej Europy".

Zełenski o bezpieczeństwie rodaków w Polsce

Post zamieścił również sam Zełenski. Prezydent Ukrainy wskazał, że politycy rozmawiali również m.in. o kwestiach historycznych.

"Omawialiśmy również współpracę obronną oraz kluczowe sprawy związane z ochroną naszych miast i społeczności przed brutalnymi atakami Rosji. Obrona antybalistyczna jest priorytetem. Bezpieczeństwo i ochrona Ukrainy to także bezpieczeństwo i ochrona Polski. Nasza współpraca wzmacnia zarówno nasz region, jak i całą Europę" – napisał ukraiński prezydent.

"Rozmawialiśmy też o wyzwaniach bezpieczeństwa, które niestety dotykają również naszych ludzi: ważne jest, aby Ukraińcy, którzy opuścili swoje domy z powodu wojny i znaleźli schronienie w Polsce, czuli się bezpiecznie. Dziękuję" – dodał.

Wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie

We wtorek Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. Oświadczył, że priorytetem w jego rozmowach z prezydentem USA była obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca.

"Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" – napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Niezapowiedziana wizyta Zełenskiego. Samolot wyląduje w Lublinie Czytaj też:

Ekshumacje na Wołyniu. 40 proc. wydobytych szczątków to dzieci