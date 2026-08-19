Ukraina wykorzystuje drony do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu na rosyjskie rafinerie ropy naftowej i obiekty logistyczne.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii nie potwierdziło, czy w tych atakach wykorzystano drony produkcji brytyjskiej.

Rosja zagroziła Wielkiej Brytanii. "Świadome dążenie do ekslacji"

Rosja oskarżyła Wielką Brytanię o "świadome dążenie do eskalacji" po tym, jak media doniosły, że brytyjskie drony zostały użyte w atakach na cele w Rosji.

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Londynie stwierdziła, że doniesienia o tym, iż Ukraina używa dronów produkcji brytyjskiej do ataków na terytorium Rosji "potwierdzają, że Londyn celowo decyduje się na eskalację kryzysu na Ukrainie, jednocześnie twierdząc, że dąży do pokoju".

"Działania Londynu nieuchronnie pociągną za sobą konsekwencje, za które będzie musiał odpowiedzieć. Im głębsze będzie jego zaangażowanie w konflikt i im większe będzie jego poparcie dla kijowskiej machiny terrorystycznej, tym wyższą cenę za to zapłaci" – dodano w oświadczeniu.

Premier Andy Burnham powiedział, że Wielka Brytania "robi to, co od dawna zapowiadała, czyli w pełni popiera Ukrainę w walce z nielegalną wojną" pod przewodnictwem rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

– Nie jesteśmy przyjaciółmi na każdą okazję. Będziemy tam, gdy Ukraina będzie potrzebowała pomocy i to się nie zmieni – powiedział brytyjski premier.

Ławrow zabrał głos

Teraz głos w sprawie zabrał Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji.

– Wiecie, żal mi Wielkiej Brytanii, jeśli będzie trzymać się Ukrainy do samego końca. (Władimir Putin) ostrzegł, że mamy prawo do działania w dowolnej części oceanów świata, jeśli ktokolwiek naruszy nasze interesy lub naszą własność. Mamy również prawo postrzegać dumnie ogłoszony bezpośredni udział brytyjskich sił rakietowych w atakach na Federację Rosyjską jako udział w wojnie, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami – powiedział.

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