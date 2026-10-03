Śpiewał u Rubika. Nie żyje znany aktor i wokalista Przemysław Branny

Teatr Bagatela w Krakowie pożegnał aktora w poruszającym wpisie na Facebooku. "Drodzy Widzowie, Kochani, z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor – PRZEMYSŁAW BRANNY. Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka. Przemek: Mąż. Tato. Brat. Przyjaciel. Kolega. Aktor. Przemku, napisać, że będziemy tęsknić, to banał. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu. Aniu i Lidko, przyjmijcie wyrazy najgłębszego współczucia" – czytamy.

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Przemysław Branny nie żyje. Śpiewał w hicie Rubika

Przemysław Branny urodził się 24 grudnia 1970 r. w Czeskim Cieszynie. W Czechach skończył polską szkołę podstawową i gimnazjum. Już jako dziecko występował w teatrze. W latach 1989-1993 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Studia ukończył spektaklami dyplomowymi w reżyserii Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra.

Od ponad trzech dekad był związany z krakowskim Teatrem Bagatela, w którym zagrał m.in. rolę Kantora w spektaklu "Sztukmistrz z Lublina". Występował także w rolach dramatycznych, m.in. Malcolma ("Makbet"). Odgrywał też jedną z głównych ról w spektaklu "Takie większe Wesele". Współpracował również z innymi teatrami, m.in. Gliwickim Teatrem Muzycznym oraz Teatrem Ludowym w Krakowie. W 1993 r. zagrał jedną z głównych ról w filmie "Śmierć jak kromka chleba" w reżyserii Kazimierza Kutza.

Branny był także znany jako wokalista. Występował w całej Polsce z własnym programem lub jako solista w dużych koncertach estradowych. Brał udział w wielu programach muzycznych i rozrywkowych. Występował z recitalami. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w oratorium "Tu Es Petrus", którego twórcami byli Piotr Rubik i Zbigniew Książek. Wraz z Olgą Szomańską wykonywał utwór "Niech mówią, że to nie jest miłość".

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