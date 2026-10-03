Oglądały go miliony Polaków. Nie żyje telewizyjny "uzdrowiciel"

Anatolij Kaszpirowski zmarł 3 października w szpitalu w Moskwie. O jego śmierci poinformował rosyjski dziennikarz Andriej Małachow.

Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. Według relacji rosyjskich mediów, trafił do szpitala w poważnym stanie, ponieważ wcześniej starał się leczyć "na własną rękę".

"Uzdrowiciel" z ZSRR. Kim był Anatolij Kaszpirowski?

Anatolij Kaszpirowski urodził się 11 sierpnia 1939 r. w Płoskirowie, na terenie dzisiejszej Ukrainy. W młodości uprawiał z sukcesami boks i podnoszenie ciężarów. Otrzymał tytuł Mistrza Sportu ZSRR. W 1962 r. ukończył Państwowy Instytut Medyczny w Winnicy. Był psychiatrą i psychoterapeutą. Przez 25 lat pracował w szpitalach psychiatrycznych. Był także członkiem sztabu radzieckiej kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów.

Sławę zdobył w 1989 r., przeprowadzając w państwowej telewizji seanse hipnozy. Transmisje cieszyły się ogromną oglądalnością, a wielu widzów przypisywało seansom właściwości "uzdrowicielskie". Miały one "leczyć" szeroką gamę chorób i dolegliwości: od raka po alkoholizm czy wypadanie włosów. Ministerstwo Zdrowia ZSRR nazwało fenomen Kaszpirowskiego "zbiorową psychozą". Jak się bowiem okazało, część z rzekomo uzdrowionych trafiała do szpitali z objawami chorób psychicznych. Po szóstym seansie program Kaszpirowskiego zdjęto z anteny.

Hipnotyzer zdobył również wielką popularność poza granicami ZSRR, także w Polsce. Jego seanse emitowane były przez TVP. W 1990 r. Kaszpirowski zdobył, przyznaną w głosowaniu telewidzów, statuetkę Wiktora dla "osobowości telewizyjnej roku".

Po upadku ZSRR Anatolij Kaszpirowski przyjął obywatelstwo Rosji i zaangażował się w politykę. W 1993 r. został wybrany do Dumy Państwowej z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. W 1995 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie m.in. "leczył" otyłość.