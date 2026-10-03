Putin będzie żył 150 lat? Rosja prowadzi eksperymenty

Rosja rozwija finansowany przez państwo program badań nad wydłużaniem ludzkiego życia. Jak wynika z informacji „The Wall Street Journal”, jednym z kierunków prac jest opracowanie metod, które w przyszłości mogłyby pozwolić ludziom żyć znacznie dłużej. Sam Władimir Putin mówił o możliwości osiągania wieku nawet 150 lat. Program ma obejmować m.in. badania nad starzeniem organizmu, terapię genową oraz technologie związane z regeneracją tkanek i narządów.

Na projekt „Nowe technologie oszczędzania zdrowia”, zaplanowany na lata 2027–2029, rosyjskie władze mają przeznaczyć blisko 18 mld rubli, czyli około 840 mln zł. Około 1,1 mld rubli ma zostać skierowane na rozwój przyszłych technologii biomedycznych i poznawczych. Wśród finansowanych badań znalazły się prace nad tworzeniem ludzkich tkanek i narządów, profilaktyką wspierającą długowieczność oraz przyczynami procesu starzenia.

Eksperymenty na miniświniach

Jednym z bardziej zaawansowanych elementów programu są eksperymenty z genetycznie modyfikowanymi miniświniami. Naukowcy chcą sprawdzić, czy ich organizmy można wykorzystać do hodowania narządów przeznaczonych następnie do przeszczepów u ludzi. Według przedstawionych założeń pierwsze takie zwierzę ma powstać do 2030 r. Równolegle prowadzone są badania nad terapią genową, której celem jest spowalnianie starzenia komórek.

Według "The Wall Street Journal" nadzór nad programem mają sprawować Maria Woroncowa, córka rosyjskiego prezydenta, oraz Michaił Kowalczuk, kierujący Instytutem Kurczatowa, który w przeszłości zasłynął wypowiedziami o możliwości przedłużania ludzkiego życia do 150 lat.

Putin poruszał temat długowieczności także podczas rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Mówił wówczas o perspektywie życia sięgającego właśnie 150 lat, wskazując na rozwój technologii medycznych jako potencjalną drogę do osiągnięcia tego celu.

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