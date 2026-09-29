Przydacz uderza w Tuska i Sikorskiego. "Mając na uwadze możliwą obecność Putina"

Prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony przez USA na szczyt G20, który w grudniu odbędzie się na Florydzie.

W szczycie G20 weźmie udział też prezydent Karol Nawrocki, którego zaprosił prezydent USA Donald Trump.

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Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, przypomniał we wpisie na platformie X, że "Polska jest gościem na szczycie G20".

"Skład G20 został ustalony w 1999 roku i jego częścią jest też Rosja" – podkreślił.

Marcin Przydacz zauważył, że nie jest przesądzone, czy w tym roku w szczycie w Miami weźmie udział Władimir Putin. "Jeśli nawet tak by było, to Kancelaria Prezydenta nie planuje żadnej rozmowy ani spotkań. Prezydent Karol Nawrocki pozostaje na liście ściganych przez Federację Rosyjską z uwagi na desowietyzacje polskiej przestrzeni publicznej" – przypomniał.

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"Mając jednak na uwadze możliwą obecność Władimira Putina trwa analiza, czy do polskiej delegacji nie powinien zostać doproszony minister Radosław Sikorski lub premier Donald Tusk. To ci politycy mają doświadczenie w bezpośrednich uściskach z politykami z Kremla" – napisał prezydencki minister.

Putin zaproszony przez USA na szczyt G20

23 września sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że USA zaprosiły prezydenta Putina na szczyt G20. – Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie – poinformował Marco Rubio.

Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku.

Dzień później Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji Władimira Putina, oświadczył, że "Kreml z zadowoleniem przyjmuje i wyraża wdzięczność stronie amerykańskiej za zaproszenie prezydenta Rosji Władimira Putina na szczyt G20".

– Dalsze rozmowy będą prowadzone kanałami dyplomatycznymi – dodał.

Rzecznik prasowy Kremla podkreślił, że "słyszeliśmy stosowne zaproszenie, jesteśmy wdzięczni stronie amerykańskiej za to zaproszenie, witamy to zaproszenie i podejmiemy decyzję oraz będziemy dalej pracować nad tą sprawą kanałami dyplomatycznymi" – powiedział agencji Interfax.

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