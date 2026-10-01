Kolejne miliardy z KPO. Wymowny komentarz Stanowskiego

Minister funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w mediach społecznościowych, że do Polski wpłynęło właśnie 35 mld zł z KPO. Zapowiedziała również, że do końca roku wpłynie kolejne 55 mld. Na jej post zareagował Krzysztof Stanowski. Szef Kanału Zero opublikował wymowny filmik.

Minister ogłasza kolejną transzę KPO. Stanowski nie odpuścił

"Wykonamy KPO w 100%! Załączam raport. Zobaczcie, gdzie poszły te pieniądze" – napisała na X Pełczyńska-Nałęcz, prezentując wyliczenia. "Dziękuję pracownikom ministerstwa za modelowo przeprowadzony proces. Już dziś wiemy, że 1,5% wzrostu PKB Polski w tym roku jest za sprawą Krajowego Planu Odbudowy" – dodała.

W ubiegłym roku wybuchł skandal, po tym jak okazało się, na co przedsiębiorcy z branży HoReCa, czyli hotelowej, restauracyjnej i cateringowej, wydali środki z KPO. Wśród dofinasowanych projektów znalazła się rozbudowa pizzerii o solarium, zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów do kawy, luksusowe jachty czy budowa domku na wodzie do spotkań biznesowych. Część z wniosków otrzymała ogromne kwoty. 300 tysięcy złotych powędrowało na przykład do firmy, która wprowadziła do swojej oferty "nowe produkty lodowe".

Wpis minister wymownie skomentował Krzysztof Stanowski. Dziennikarz opublikował nagranie, na którym tańczy na luksusowym jachcie, czym nawiązał do ubiegłorocznej afery.

Czym jest KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to plan dotyczący szeregu reform i inwestycji, który pierwotnie miał ma na celu wzmocnienie gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Z KPO ma trafić do Polski 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Przypomnijmy, że środki z Funduszu Odbudowy zostały uruchomione dopiero po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska – stało się to pomimo, iż nie wprowadzono zmian w wymiarze sprawiedliwości, których wcześniej domagała się od Polski Komisja Europejska.