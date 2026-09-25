Fatalne wieści dla Hołowni. Są wyniki nowego sondażu

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ankietowanych zapytano, czy były marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien zastąpić minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Nowy sondaż. Polacy nie chcą Hołowni w rządzie

Łącznie 21 proc. odpowiedziało, że Szymon Hołownia powinien wejść do rządu zamiast Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz. Z tej grupy 5 proc. respondentów odparło "zdecydowanie tak", zaś odpowiedź "raczej tak" wybrało 16 proc. badanych.

Zdecydowanie większa grupa uczestników sondażu opowiedziała się przeciwko wejściu Szymona Hołowni do rządu.

Łącznie negatywne stanowisko w tej sprawie wyraziło 46 proc. respondentów, z czego opcję "raczej nie" wybrało 17 proc. ankietowanych, a 29 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie".

Największą pojedynczą grupę stanowią jednak osoby bez wyrobionego zdania: odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 33 proc. ankietowanych.

Hołownia nowym szefem klubu Polski 2050

17 września były marszałek Sejmu i były przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia został nowym szefem klubu parlamentarnego Polski 2050.

Szymon Hołownia został jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów wybrany nowym przewodniczącym klubu.

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się spekulacje, że Szymon Hołownia może zostać ministrem w rządzie premiera Donalda Tuska.

Po styczniowych wyborach przewodniczącą Polski 2050 została minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W połowie lutego w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego minister klimatu i środowiska, która nie potrafiła uznać porażki w wyborach na szefową Polski 2050, Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie, tworząc nowy klub parlamentarny Centrum.

Sondaż został przez Instytut Badań Pollster w dniach 21-22 września 2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 plus. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

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