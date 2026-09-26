Prezydent zarządził wybory uzupełniające do Senatu. Jest data

Okręg nr 20 obejmuje powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto Zielona Góra. Zgodnie z postanowieniem prezydenta głosowanie odbędzie się w niedzielę 22 listopada.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już obwieszczenie dotyczące zarządzonych wyborów oraz kalendarz wyborczy. Do otwarcia lokali wyborczych pozostało 56 dni. Wyborcy będą mogli oddać głos między godz. 7:00 a 21:00.

Gen. Mirosław Różański nie żyje. Miał 63 lata

Mandat Mirosława Różańskiego wygasł po jego śmierci 24 sierpnia. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska formalnie stwierdziła wygaśnięcie mandatu postanowieniem z 27 sierpnia.

Różański był kandydatem paktu senackiego z ramienia Trzeciej Drogi (PSL-Polska 2050). W lutym 2026 r. zrezygnował z reprezentowania PL2050 w Senacie. W następnym miesiącu opuścił klub TD, współtworząc Klub Senacki Nowa Polska – Centrum.

Różański przed zaangażowaniem w politykę był oficerem Wojska Polskiego. Służbę zakończył w stopniu generała broni na stanowisku dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.





Wybory uzupełniające do Senatu. Jest zarządzenie prezydenta

Wybory uzupełniające mają wyłonić senatora, który dokończy kadencję rozpoczętą w 2023 r. Termin głosowania został wyznaczony przez prezydenta na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego po formalnym stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu gen. Różańskiego, o czym poinformował w piątek (25 września) w serwisie X Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego.

W Senacie zasiada 100 senatorów wybieranych co cztery lata. To wyższa izba parlamentu RP. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu uzyskuje się w wieku 30 lat, a czynne – od 18.

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