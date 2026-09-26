Trump "odrzucił propozycję Iranu" ws. otwarcia cieśniny Ormuz

Propozycję przedstawił w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi. Jak powiedział, Teheran za pośrednictwem Kataru przekazał USA konkretny siedmiodniowy plan.

Zakładał on wstrzymanie walk i – po spełnieniu określonych warunków – przywrócenie w ciągu siedmiu dni normalnej żeglugi przez strategiczną cieśninę Ormuz, której blokada winduje ceny paliw.

Według doniesień prasowych propozycja przewidywała również zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów, uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów oraz złagodzenie sankcji na eksport irańskiej ropy.

W zamian Iran miał wznowić swobodną żeglugę przez Ormuz po siedmiu dniach od rozpoczęcia zawieszenia broni. Plan obejmował wstrzymanie działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.

Wojna w Iranie. Trump miał odrzucić propozycję pokojową Teheranu

Amerykański dziennik "Wall Street Journal" podał, że Donald Trump miał odrzucić propozycję Teheranu i poinformować swoich współpracowników, że spodziewa się wznowienia kampanii bombardowań po listopadowych wyborach uzupełniających. Według Reutersa Iran oczekuje w sobotę (26 września) na oficjalną odpowiedź Waszyngtonu.

Cieśnina Ormuz, położona między Iranem a Omanem, jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Jej blokada lub poważne ograniczenie żeglugi wpływa na światowe dostawy surowców i ceny energii. Kryzys wokół cieśniny trwa od marca w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem.

Iran deklaruje jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z prawa do wzbogacania uranu ani innych elementów swojego programu nuklearnego. Teheran i Waszyngton prowadziły ostatnio rozmowy za pośrednictwem mediatorów, jednak stanowiska obu stron w sprawie warunków zakończenia konfliktu pozostają odległe.

Zdaniem komentatorów, Trump nie ma tzw. "strategii wyjścia" w sprawie wojny z Iranem. Pojawiają się głosy, że może ją zakończyć dopiero następny prezydent USA.

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