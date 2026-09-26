Zakaz dla dziennikarza. Trump podjął decyzję

Informację w tej sprawie przekazał "Washington Post", powołując się na swoje źródła. Co ciekawe, poprzedniego dnia telewizje wznowiły wspólne relacje z wydarzeń z udziałem amerykańskiego przywódcy po kilkudniowym proteście przeciwko wykluczeniu niektórych mediów.

Sytuacja sprawiła, że ponownie rozgorzała dyskusja o funkcjonowaniu tzw. poolu prasowego, będącego systemem rotacyjnej obsługi medialnej wydarzeń z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ponownie padają pytania o konflikt administracji Donalda Trumpa z częścią amerykańskich mediów.

Wojna Trumpa z dziennikarzami. Sprawa trafiła do sądu

W ubiegłym tygodniu dziennikarze CNN, MS NOW i Politico zostali pozbawieni dostępu do pracy na terenie Białego Domu po tym, jak amerykański przywódca zapowiedział zakaz wstępu dla wymienionych redakcji. Trump zarzucił im publikowanie fake newsów.

Sprawa trafiła do sądu. W czwartek sędzia federalny Timothy Kelly nakazał tymczasowe przywrócenie akredytacji reporterom i wskazał, że redakcje mają duże szanse na udowodnienie, iż cofnięcie uprawnień odbyło się bez zachowania należnej procedury – relacjonuje "New York Times". W wyniku orzeczenia, dziennikarze znów otrzymali dostęp do Białego Domu.

Trump do dziennikarki: Jesteś albo głupia, albo nieuczciwa

To kolejna odsłona konfliktów Donalda Trumpa z mediami. Amerykański przywódca wystąpił w czerwcu br. w programie "Meet the Press" na antenie stacji NBC. Rozmowa dotyczyła kilku tematów. Gdy jednak dziennikarka zapytała o prawybory w Kalifornii, Donald Trump wyraźnie się zirytował.

Kristen Welker wskazała, że Partia Republikańska osiąga w Kalifornii dobre wyniki. Jednak Trump stwierdził, że w rzeczywistości jest inaczej, ponieważ wybory są tam ustawione. Prowadząca dopytywała o dowody, ale prezydent USA odparł, że "wystarczy mu" to, co widzi i "słyszy" od innych ludzi.

W miarę upływu czasu atmosfera w studiu stawała się coraz bardziej nerwowa. W pewnym momencie Welker znów zapytała prezydenta o dowody na rzekome fałszowanie wyborów. To zdenerwowało Trumpa, który stwierdził, że zarówno stacja NBC, jak i sama dziennikarka są "skorumpowani". Polityk powiedział, że pytania dziennikarki pomagają jego politycznym przeciwnikom. W końcu Trump stwierdził, że Welker jest "albo głupia, albo nieuczciwa".

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