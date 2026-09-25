Nawrocki obok Putina? Jest głos z Pałacu

Donald Trump podczas swojego przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ poruszył również kwestię wojny na Ukrainie. Prezydent USA wyraził nadzieję, że ta katastrofalna wojna wkrótce się zakończy. – Bardzo ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i rozwiążemy ten problem. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie sobie wyobrażają. Mają już dość – powiedział prezydent USA.

Przydacz: Nie widzę gotowości Putina do negocjacji

Czy deklaracje Donalda Trumpa oznaczają, że Rosja jest dla Waszyngtonu partnerem do rozmów? Sytuację ocenił w piątkowej rozmowie na antenie Polsat News szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który odniósł się do szczytu G20, na który został zaproszony Władimir Putin.

– Nie podoba nam się oczywiście to, że Władimir Putin miałby być zapraszany gdziekolwiek na fora międzynarodowe. Mówię to, jakie my mamy do tego stanowiska. Natomiast G20 jest starsza od zaproszenia Polski do tej grupy G20, od dwudziestu paru funkcjonuje i ma stały skład w tym składzie niestety, chcąc nie chcąc, jest Federacja Rosyjska. Polski tam nigdy nie było. My korzystamy troszkę z roli gościa – podkreślił prezydencki minister.

Jak zaznaczył szef BPM: "Nie jest rolą gościa, specjalnego nawet, bo mamy specjalny status, wskazywanie: proszę, a teraz niech gospodarz wytnie tego lub tamtego". – Gdyby to ode mnie zależało, a już na pewno gdyby to od prezydenta, człowieka który jest ścigany przez Federację Rosyjską, na pewno byśmy sobie tego nie życzyli – dodał.

– Nie widzę gotowości prezydenta Władimira Putina do tego, aby w jakikolwiek sposób negocjować. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeśli już negocjować z Rosją, to tylko z pozycji siły. Znaczy nie da się z Rosją negocjować z pozycji takiego zachęcającego. Rosja rozumie tylko język siły – zaznaczył Przydacz.

Pałac Prezydencki będzie lobbował za wizytą Kosiniaka-Kamysza?

W rozmowie pojawił się również wątek udziału w rozmowach wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– Życzyłbym sobie, żeby jak najszybciej ta wizyta miała miejsce. Nawet jesteśmy w stanie pomóc, jeżeli minister Kosiniak-Kamysz chce, to będziemy starali się lobbować za tym, żeby on pojechał do tego Pentagonu – powiedział Marcin Przydacz.

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