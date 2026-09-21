Putin otrzymuje gratulacje po wyborach. "Dalszych sukcesów w pracy rządowej"

Centralna Komisja Wyborcza przekazała, że według częściowych wyników partia Jedna Rosja otrzymała 57,54 proc. głosów w krytykowanych przez ekspertów i zachodnich polityków wyborach do Dumy Państwowej, czyli niższej izby rosyjskiego parlamentu.

Wybory w Rosji. Prezydent Kazachstanu pogratulował Putinowi

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew pogratulował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi pomyślnego przeprowadzenia wyborów do Dumy Państwowej.

Prezydent Kazachstanu podkreślił w gratulacjach do przywódcy Rosji, że niedzielne głosowanie "jest znaczącym wydarzeniem w życiu społeczno-politycznym Rosji, a jego wyniki przekonująco dowodzą szerokiego poparcia dla strategicznego kursu prezydenta Rosji, którego celem jest ochrona długoterminowych interesów państwa rosyjskiego".

"Nie ma wątpliwości, że wybrani deputowani Dumy Państwowej podejmą skuteczne działania i decyzje, aby poprawić dobrobyt obywateli i wzmocnić potencjał Rosji jako mocarstwa światowego" – czytamy w telegramie gratulacyjnym, którego fragmenty cytuje biuro prasowe prezydenta Kazachstanu.

W piśmie do Władimira Putina prezydent Kazachstanu położył szczególny nacisk na współpracę międzyparlamentarną jako ważny element sojuszniczych stosunków kazachsko-rosyjskich.

Tokajew życzy Putinowi dalszych sukcesów w pracy rządowej

Prezydent Kazachstanu wyraził przekonanie, że deputowani z jego kraju oraz rosyjscy parlamentarzyści "będą nadal aktywnie współpracować na rzecz dalszego rozwoju wielopłaszczyznowej współpracy i strategicznego partnerstwa między oboma krajami" – zaznaczono w oświadczeniu.

Kasym-Żomart Tokajew życzył Władimirowi Putinowi dalszych sukcesów w pracy rządowej "na rzecz dobrobytu Federacji Rosyjskiej" – przekazała służba prasowa prezydenta Kazachstanu w oświadczeniu.

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